Rodrigo Zalazar compartirá equipo en Portugal con su hermano Mauro: el exjuvenil de la selección uruguaya jugará en el Sporting Braga

Mauro Zalazar llega al club de su hermano proveniente del Schalke 04, en el que jugó dos partidos con su plantel principal y 19 con el segundo equipo

2 de febrero 2026 - 14:24hs
Rodrigo Zalazar y Mauro Zalazar, los hermanos con la camiseta del Sporting Braga

El Sporting Braga de Portugal confirmó la contratación de Mauro Zalazar, el exjugador de la selección uruguaya Sub-20 que ahora compartirá equipo con su hermano, Rodrigo Zalazar.

El hijo de José Luis Zalazar, que nació en España pero jugó con la celeste en el Sudamericano Sub-20 de 2025, estaba en el segundo equipo del Schalke 04 desde mediados de 2024.

El volante central de 20 años acumuló dos partidos con el plantel principal (uno por Copa de Alemania y otro por la 2. Bundesliga) y 19 partidos en la Regionaliga West, cuarta categoría del fútbol alemán.

En busca de minutos, el juvenil hispano uruguayo jugará cedido seis meses en el Braga, en principio con su equipo Sub-23, en un acuerdo que también incluye una opción de compra para el club portugués.

Con esto, Zalazar estará en la misma institución que su hermano Rodrigo, una de las figuras del Braga, que también llegó a ese club proveniente del Schalke alemán. El volante ofensivo lleva 32 partidos en la actual temporada y es el máximo goleador del equipo con 15 goles.

A sus 26 años, Rodrigo también está en la consideración de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya: fue convocado a las últimas dos fechas dobles de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y a las últimas dos fechas FIFA de amistosos.

Acumula un total de siete partidos con la celeste, en los que anotó dos goles.

