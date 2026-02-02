Rodrigo Zalazar compartirá equipo en Portugal con su hermano Mauro: el exjuvenil de la selección uruguaya jugará en el Sporting Braga

Rodrigo Zalazar y Mauro Zalazar, los hermanos con la camiseta del Sporting Braga

El Sporting Braga de Portugal confirmó la contratación de Mauro Zalazar , el exjugador de la selección uruguaya Sub-20 que ahora compartirá equipo con su hermano, Rodrigo Zalazar .

El hijo de José Luis Zalazar, que nació en España pero jugó con la celeste en el Sudamericano Sub-20 de 2025 , estaba en el segundo equipo del Schalke 04 desde mediados de 2024.

El volante central de 20 años acumuló dos partidos con el plantel principal (uno por Copa de Alemania y otro por la 2. Bundesliga) y 19 partidos en la Regionaliga West, cuarta categoría del fútbol alemán.

En busca de minutos, el juvenil hispano uruguayo jugará cedido seis meses en el Braga , en principio con su equipo Sub-23, en un acuerdo que también incluye una opción de compra para el club portugués.

MAURO-ZALAZAR-DSC06103-scaled Mauro Zalazar en su presentación como jugador del Sporting Braga Foto: Braga

Con esto, Zalazar estará en la misma institución que su hermano Rodrigo, una de las figuras del Braga, que también llegó a ese club proveniente del Schalke alemán. El volante ofensivo lleva 32 partidos en la actual temporada y es el máximo goleador del equipo con 15 goles.

A sus 26 años, Rodrigo también está en la consideración de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya: fue convocado a las últimas dos fechas dobles de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y a las últimas dos fechas FIFA de amistosos.

Acumula un total de siete partidos con la celeste, en los que anotó dos goles.