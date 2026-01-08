El golazo del uruguayo Rodrigo Zalazar, superando rivales desde el medio de la cancha, en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño para clasificar a la final de Copa de la Liga; mirá el video
8 de enero 2026 - 7:26hs
Con un golazo del uruguayo Rodrigo Zalazar, jugador de la selección de Marcelo Bielsa, Sporting Braga derrotó este miércoles por 3-1 de visitante al Benfica de José Mourinho, actual campeón y equipo más laureado del torneo, en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, y se clasificó para la final de la Copa de la Liga de Portugal, en la que tendrá como rival a Vitoria de Guimaraes, verdugo el martes de Sporting.
El Braga se adelantó 0-2 en el primer tiempo con goles del español Pau Víctor y de Zalazar, quien hizo una brillante jugada personal que comenzó atrás de la cancha, luchando contra rivales, para llegar al área y definir.
El griego Vangelis Pavlidis marcó de penal en el 64 para devolver las esperanzas al cuadro lisboeta, pero en el 81 el sueco Gustaf Lagerbielke anotó el 1-3 definitivo ante un Benfica que acabó con diez por la expulsión en el 90 del central argentino Nicolas Otamendi, baja para el partido de cuartos de final de la Copa de Portugal frente al Porto en el Estadio do Dragão el próximo miércoles.
José Mourinho tendrá así quebraderos de cabeza para formar el eje defensivo ante Porto. Además de no poder contar con Otamendi, António Silva está lesionado, por lo que queda Tomás Araújo como único central puro en la plantilla.
Braga jugará su quita final de la Copa de la Liga en busca de su cuarto título tras los logrados en 2013, 2020 y 2024, mientras que Vitoria de Guimaraes disputará la primera de su historia en este torneo.