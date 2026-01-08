El golazo del uruguayo Rodrigo Zalazar, superando rivales desde el medio de la cancha, en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño para clasificar a la final de Copa de la Liga; mirá el video

El golazo de Rodrigo Zalazar en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño

Con un golazo del uruguayo Rodrigo Zalazar, jugador de la selección de Marcelo Bielsa, Sporting Braga derrotó este miércoles por 3-1 de visitante al Benfica de José Mourinho, actual campeón y equipo más laureado del torneo, en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, y se clasificó para la final de la Copa de la Liga de Portugal, en la que tendrá como rival a Vitoria de Guimaraes, verdugo el martes de Sporting.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Leiria (Portugal), 07/01/2026.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates scoring the 0-2 goal during the Portuguese League Cup semi final soccer match between SL Benfica and Sporting de Braga, in Leiria, Portugal, 07 January 2026. EFE/EPA/PAULO CUNH Rodrigo Zalazar festeja su golazo en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño Foto: EFE El Braga se adelantó 0-2 en el primer tiempo con goles del español Pau Víctor y de Zalazar, quien hizo una brillante jugada personal que comenzó atrás de la cancha, luchando contra rivales, para llegar al área y definir.

Leiria (Portugal), 07/01/2026.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates scoring the 0-2 goal during the Portuguese League Cup semi final soccer match between SL Benfica and Sporting de Braga, in Leiria, Portugal, 07 January 2026. EFE/EPA/PAULO CUNH Rodrigo Zalazar festeja su golazo en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño Foto: EFE El griego Vangelis Pavlidis marcó de penal en el 64 para devolver las esperanzas al cuadro lisboeta, pero en el 81 el sueco Gustaf Lagerbielke anotó el 1-3 definitivo ante un Benfica que acabó con diez por la expulsión en el 90 del central argentino Nicolas Otamendi, baja para el partido de cuartos de final de la Copa de Portugal frente al Porto en el Estadio do Dragão el próximo miércoles.

Leiria (Portugal), 07/01/2026.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates scoring the 0-2 goal during the Portuguese League Cup semi final soccer match between SL Benfica and Sporting de Braga, in Leiria, Portugal, 07 January 2026. EFE/EPA/PAULO CUNH Rodrigo Zalazar festeja su golazo en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño Foto: EFE José Mourinho tendrá así quebraderos de cabeza para formar el eje defensivo ante Porto. Además de no poder contar con Otamendi, António Silva está lesionado, por lo que queda Tomás Araújo como único central puro en la plantilla.

Leiria (Portugal), 07/01/2026.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates scoring the 0-2 goal during the Portuguese League Cup semi final soccer match between SL Benfica and Sporting de Braga, in Leiria, Portugal, 07 January 2026. EFE/EPA/PAULO CUNH Rodrigo Zalazar festeja su golazo en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño Foto: EFE Braga jugará su quita final de la Copa de la Liga en busca de su cuarto título tras los logrados en 2013, 2020 y 2024, mientras que Vitoria de Guimaraes disputará la primera de su historia en este torneo. EFE