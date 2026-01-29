Los cinco juveniles de Nacional en el plantel de Jadson Viera, y un reciente extricolor, que Diego Pérez convocó a la selección uruguaya sub 20; mirá la lista del Ruso

Diego “Ruso” Pérez , el entrenador de la selección uruguaya sub 20, dio este jueves la lista de convocados para retomar los entrenamientos de dicha categoría y en la nómina aparecen cinco juveniles de Nacional que actualmente forman parte del plantel principal de Jadson Viera .

Está selección, que es la misma categoría que en el 2025 entrenó bajo el rótulo de sub 18, comenzará a trabajar de cara al Sudamericano de enero 2027.

Los entrenamientos para estos convocados serán la próxima semana, del lunes 2 al miércoles 4 de febrero , luego de la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional el domingo y en la semana previa al comienzo del Torneo Apertura.

En la lista del Ruso Pérez aparecen cinco juveniles de Nacional que fueron protagonistas en los recientes partidos de la Copa de la Liga AUF. Ellos son Román Clematte, Federico Bais, Luciano González, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez.

Todos están en consideración de Jadson Viera, según lo expresó el DT tricolor en conferencia de prensa este miércoles.

Clematte y Bais son dos jugadores que estarán a la orden para ocupar el lateral izquierdo.

Federico Bais

El segundo de ellos, que este jueves 29 de enero cumple 18 años, fue titular en el último amistoso ante Deportes Concepción y tiene muchas posibilidades de ser titular ante Peñarol en el clásico del próximo domingo por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario, en el que sería su estreno oficial en Primera, nada menos que una final.

“Están bien”, dijo el entrenador cuando le preguntaron por si Bais podía estar en el clásico y extendió su respuesta a todos los juveniles. “Todos los juveniles yo ya los había visto en su categoría (…) Están todos a la orden. O sea, el once que ponga es porque estoy convencido de que están, tanto los juveniles como los que ya estaban, están preparados para disputar los partidos”, agregó.

Bais en este verano también jugó 27 minutos ante Deportivo Maldonado y los 90 ante Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF.

Román Clematte

Por su parte, Clematte (18 años) es otro de los juveniles que Nacional buscará proyectar en este año 2026, destacándose por su físico e ida al ataque. Sumó sus primeros 27 minutos en el debut ante Deportivo Maldonado en el estreno de la Copa de la Liga AUF.

20260113 Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF

En tanto, Luciano González es un volante interior que también tuvo su estreno en este verano jugando los 90 minutos de los tres partidos ante Deportivo, Cerro Largo y Progreso en el nuevo torneo de la AUF.

El juvenil de 17 años fue el compañero en el doble cinco de Agustín Dos Santos, el más experiente de los cinco tricolores citados por Diego Pérez, quien también jugó todos los minutos de la Copa de la Liga AUF y que ingresó con la camiseta 10 en el segundo tiempo ante Deportes Concepción.

Agustín Dos Santos Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Dos Santos, que cumple 18 el próximo 9 de febrero, ya debutó en Primera el año pasado y sumó 10 partidos en esa temporada, en la que fue campeón de la Liga AUF Uruguaya. Además, ha sido sparring de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya mayor.

El quinto juvenil citado por el Ruso Pérez es Rodrigo Martínez, extremo derecho que fue figura en el primer partido ante Deportivo Maldonado y que también jugó ante Cerro Largo y Progreso, todos como titular.

Rodrigo Martínez en su debut en Nacional

El juvenil citado que recientemente dejó Nacional

En la convocatoria también aparece un ex Nacional, Ignacio Fernández, que recientemente fue fichado por Boston River.

Dicho juvenil es uno de los tres jugadores de las formativas tricolores que el sastre le fichó a los albos en este período de pases, junto a Facundo Saldaña y Juan Gancheff, en una operación por aproximadamente US$ 1.5 millones por el grupo.

La lista del Ruso Pérez

La convocatoria del Ruso Pérez también cuenta con cinco jugadores de Peñarol, club que junto a Nacional encabeza la lista de citados.

Diego Ruso Pérez en la selección de Uruguay Foto: AUF

Los convocados de la sub 20, club por club:

Nacional 5: Román Clematte, Federico Bais, Luciano González, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez.

Peñarol 5: Paulo Da Costa, Brian Barboza, Rodrigo Álvez, Julio Daguer, Brandon Álvarez

Danubio 3: Pablo Cardozo, Alexander Velázquez, Nicolás Azambuja

Montevideo City Torque 3: Benjamín García, Facundo Martínez, Lautaro Silveira

Albion 2: Pablo Alcoba, Mateo Alcoba

Defensor Sporting 2: Mateo Caballero, Alan Torterolo

Boston River 1: Ignacio Fernández

Deportivo Maldonado 1: Felipe Ortiz

Racing 1: Yuri Oyarzo

Rentistas 1: Facundo Carámbula