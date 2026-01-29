Los cinco juveniles de Nacional en el plantel de Jadson Viera, y un reciente extricolor, que Diego Pérez convocó a la selección uruguaya sub 20; mirá la lista del Ruso
En la convocatoria también aparece un ex Nacional que recientemente fue fichado por Boston River
29 de enero 2026 - 10:27hs
Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
Diego “Ruso” Pérez, el entrenador de la selección uruguaya sub 20, dio este jueves la lista de convocados para retomar los entrenamientos de dicha categoría y en la nómina aparecen cinco juveniles de Nacional que actualmente forman parte del plantel principal de Jadson Viera.
Está selección, que es la misma categoría que en el 2025 entrenó bajo el rótulo de sub 18, comenzará a trabajar de cara al Sudamericano de enero 2027.
Los entrenamientos para estos convocados serán la próxima semana, del lunes 2 al miércoles 4 de febrero, luego de la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional el domingo y en la semana previa al comienzo del Torneo Apertura.
Cinco juveniles de Nacional en la sub 20
En la lista del Ruso Pérez aparecen cinco juveniles de Nacional que fueron protagonistas en los recientes partidos de la Copa de la Liga AUF. Ellos son Román Clematte, Federico Bais, Luciano González, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez.
Clematte y Bais son dos jugadores que estarán a la orden para ocupar el lateral izquierdo.
El segundo de ellos, que este jueves 29 de enero cumple 18 años, fue titular en el último amistoso ante Deportes Concepción y tiene muchas posibilidades de ser titular ante Peñarol en el clásico del próximo domingo por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario, en el que sería su estreno oficial en Primera, nada menos que una final.
“Están bien”, dijo el entrenador cuando le preguntaron por si Bais podía estar en el clásico y extendió su respuesta a todos los juveniles. “Todos los juveniles yo ya los había visto en su categoría (…) Están todos a la orden. O sea, el once que ponga es porque estoy convencido de que están, tanto los juveniles como los que ya estaban, están preparados para disputar los partidos”, agregó.
Bais en este verano también jugó 27 minutos ante Deportivo Maldonado y los 90 ante Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF.
Por su parte, Clematte (18 años) es otro de los juveniles que Nacional buscará proyectar en este año 2026, destacándose por su físico e ida al ataque. Sumó sus primeros 27 minutos en el debut ante Deportivo Maldonado en el estreno de la Copa de la Liga AUF.
En tanto, Luciano González es un volante interior que también tuvo su estreno en este verano jugando los 90 minutos de los tres partidos ante Deportivo, Cerro Largo y Progreso en el nuevo torneo de la AUF.
El quinto juvenil citado por el Ruso Pérez es Rodrigo Martínez, extremo derecho que fue figura en el primer partido ante Deportivo Maldonado y que también jugó ante Cerro Largo y Progreso, todos como titular.
El juvenil citado que recientemente dejó Nacional
En la convocatoria también aparece un ex Nacional, Ignacio Fernández, que recientemente fue fichado por Boston River.