Los tres juveniles que Nacional le vendió a Boston River y que ya entrenan en el Sastre

Nacional y Boston River cerraron la transferencia de tres jugadores juveniles que pasaron desde los tricolores a los rojiverdes y que ya se sumaron a la pretemporada del equipo del barrio Bolívar.

Se trata de los jugadores Facundo Saldaña, Juan Gancheff, ambos campeones de sub 16, e Ignacio Fernández, de sub 17 , también campeón invicto en 2025.

La operación fue por un monto total aproximado de US$ 1.5 millones .

Según supo Referí, Nacional mantendrá porcentajes de los futbolistas, de 10% y 15%, dependiendo de los jugadores, para futuras transferencias.

Con la negociación, los tricolores se aseguran ingresos por los tres juveniles, los que tendrán la posibilidad de desarrollarse en Boston River, un club en el que en formativas no tienen la misma presión y exigencia que en los albos, donde varios futbolistas en formación suelen quedar libres.

Además, el Sastre tiene buenos antecedentes en la compra de juveniles, como ocurrió con Ronald Araujo, al que fichó a Rentistas por US$ 500.000 y que luego vendió a Barcelona en una operación histórica por la que el club uruguayo ha llegado a recibir US$ 10 millones por el pase y bonus logrado por el jugador.

0021665793.webp Diego Gurri en Boston River, junto a Ronald Araújo

Boston River también compró en 2024 al juvenil de Wanderers Agustín Albarracín, como una apuesta a futuro, y también suele recibir a jugadores a préstamo de los grandes que luego se revalorizan, como pasó con Bruno Damiani de Nacional, que luego se fue a Estados Unidos, y Juan Rodríguez, de Peñarol, que luego volvió a los carboneros y pasó a Cagliari de Italia.

Al mantener porcentajes de estos tres juveniles, Nacional puede tener más ingresos en caso de futuras ventas.

Los tres juveniles de Nacional que pasaron a Boston

Saldaña es un delantero artíguense nacido el 3 de abril de 2009, tiene 16 años, y fue el goleador de Nacional en la categoría sub 16 en 2025 con 19 goles.

Además, tuvo convocatorias a la selección uruguaya en esa categoría.

Gancheff, nacido el 19 de abril de 2009, también es atacante y fue figura de la sub 16 tricolor el año pasado, marcando un par de goles en el clásico ante Peñarol del Torneo Clausura pasado.

Embed - Entrevista con Ignacio Fernández | Selección Uruguaya Sub-17

Por su parte, Ignacio Fernández, es un zaguero de sub 17 con presencias en la selección uruguaya de dicha categoría con la que jugó el Sudamericano en marzo de 2025.