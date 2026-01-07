¿Nacional negoció por Maximiliano Silvera antes de las finales con Peñarol? Mirá lo que dijo el presidente tricolor Ricardo Vairo

El pase de Maximiliano Silvera , de Peñarol a Nacional , tras finalizar su contrato con los aurinegros, sigue siendo el fichaje más fuerte del actual período de pases del fútbol uruguayo y sigue generando repercusiones.

Los tricolores presentaron a su nuevo atacante el pasado 2 de enero, cuando comenzó la pretemporada del plantel principal, pero su transferencia sigue dando que hablar por todo el impacto que genera pasar de un grande al otro.

Uno de los temas que ha generado debate es si Nacional negoció con Silvera antes de las finales frente a Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025, en las que los albos fueron campeones y en la que el atacante defendió a los carboneros.

Hinchas aurinegros y futboleros en general consideran que, de haber sido así, no fue ético el accionar de las partes porque el futbolista en ese momento defendía al eterno rival y estaba en la definición del torneo.

Al respecto, el presidente albo, Ricardo Vairo, fue consultado este martes sobre en qué momento se empezó a gestar la transferencia y qué datos le podía dar a los hinchas bolsos.

“No mucho, es un tema delicado, un pase delicado”, dijo a DSports el titular tricolor.

Luego, agregó: “Nosotros, como ya dijimos, hace un tiempo, cuando se anunció que no seguiría en su club, en Peñarol, tuvimos una charla, le hicimos una oferta y él quedó en contestarla y analizar las distintas oportunidades que iba a tener. Y se terminó cerrando y confirmando en los últimos días de diciembre”.

Silvera se despidió de Peñarol el 11 de diciembre, con un duro comunicado, días después de las finales que se jugaron el 23 y el 30 de noviembre.

Consultado por si el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había sido quien avanzó en la negociación.

“Bueno, sí. En realidad Flavio tuvo un encuentro y yo tuve otro con él, pero ahí no se cerró nada, se habló de la posibilidad, se entregó la oferta y quedó por esa hasta que él tomó la decisión”, explicó.

Luego, directamente le preguntaron si el contacto con Silvera fue durante el año 2025, en el semestre, o después de las finales.

La respuesta de Vairo fue: “Eso no te lo voy a contestar. Fue en el último tramo, por supuesto”.