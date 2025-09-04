Dólar
El juvenil de Nacional que le tiró un caño a Manuel Ugarte; mirá las fotos de la joya tricolor que ya debutó en Primera y es uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El juvenil de Nacional que integra el plantel de Pablo Peirano compartió fotos junto a Federico Valverde y también de los entrenamientos junto a las figuras celestes

4 de septiembre 2025 - 8:49hs
Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar

Agustín Dos Santos como sparring de la selección uruguaya

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar

Agustín Dos Santos ante la marca de Juan Manuel Sanabria

Agustín Dos Santos y Federico Valverde

Agustín Dos Santos ante la marca de Juan Manuel Sanabria

Así lo dejó ver en una serie de fotos que compartió en sus redes sociales y con el emoji del brazo en forma de fuerza.

Entre las fotos, se destaca una secuencia en la que se ve como le hace un caño a Manuel Ugarte, el volante celeste y de Manchester United, mientras este lo marco junto a Rodrigo Zalzazar.

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
Con la pechera con el número 10, Dos Santos, de 17 años, también subió una foto en la que se ve a Juan Manuel Sanabria corriéndolo para quitarle el balón.

Agustín Dos Santos ante la marca de Juan Manuel Sanabria
El futbolista que debutó oficialmente en la Primera de Nacional el pasado 16 de agosto ante Progreso, también compartió una foto junto a Federico Valverde.

Agustín Dos Santos y Federico Valverde
El juvenil tuvo su debut no oficial con los tricolores en el verano, en el amistoso ante San Lorenzo.

También es recordado porque en uno de los clásicos del verano sufrió una agresión por parte del jugador de Peñarol Javier Méndez al celebrar frente a la hinchada carbonera.

Dos Santos luego participó en otros tres amistoso en el año ante Campana de Libertad, Paysandú FC, en el que hizo dos goles, y Plaza Colonia.

20250723 Maximiliano Gómez y Agustín Dos Santos de Nacional
Su estreno fue para jugar los últimos 6 minutos ante Progreso, partido en el que también debutó el colombiano Hayen Palacios, uno de los fichajes del reciente período de pases.

Agustín Dos Santos y su debut oficial en Nacional
