La nueva camiseta celeste de Nacional: conocé todos los detalles de la casaca tricolor que homenajea a "La Gira de 1925" y que tiene un escudo especial

Como todos los setiembres desde 2011, Nacional presentó este miércoles su nueva camiseta celeste 2025, el modelo Away 3 de su indumentaria, que en esta ocasión rinde homenaje a “La Gira de 1925” y que tiene llamativos detalles.

Los tricolores y Umbro, la firma deportiva que viste al equipo, informaron los detalles.

La nueva camiseta está inspirada en la gira que realizó el equipo tricolor en 1925, la más extensa realizada por un club uruguayo.

“Hace 100 años, Nacional se convirtió en el primer club uruguayo en jugar en Europa y uno de los pioneros sudamericanos en llevar su fútbol al Viejo Continente. Durante 190 días, el equipo recorrió 23 ciudades, disputó 38 partidos y maravilló al mundo entero con 26 triunfos, 7 empates, 130 goles a favor y apenas 30 en contra. Una epopeya única, jamás igualada en la historia del fútbol”, señalaron.

Uno de los partidos fue ante FC Barcelona, que recordó su centenario este año.

Uno de los equipos de Nacional en la gira de 1925, con la presencia de José Nasazzi; El Mariscal es el segundo de los parados desde la izquierda

El nuevo diseño

Con respecto al diseño, es presentado como “celeste, tricolor e histórico”.

La nueva camiseta celeste de Nacional

“El color de la camiseta surge de la combinación entre el celeste que vistió la selección uruguaya en 1924 en Colombes (donde la mayor parte del plantel fue conformado por futbolistas tricolores y conquistaron el primer título mundial para la selección) y el blanco, que vistió Nacional al año siguiente en “la gira””. Destacaron.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025

Además, el modelo incorpora detalles en rojo, azul y blanco que simbolizan al club, y “elementos gráficos que evocan aquella inolvidable gira”:

Escudo especial formato bolsillo, con la tipografía e inscripción idénticas al utilizado en 1925. Posee un relieve distintivo que refuerza la identidad única de esta edición.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025

Inscripciones internas del bolsillo con los números de partidos, victorias, goles y ciudades visitadas.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025

“Cada detalle convierte a esta camiseta en un símbolo de orgullo, memoria y pertenencia”, destacaron.

Los jugadores y jugadoras del lanzamiento

Para su lanzamiento, se realizó un audiovisual que revive la epopeya de 1925, combinando imágenes históricas con la nueva camiseta. “La pieza busca transmitir que la historia no solo se recuerda: se sigue escribiendo”, señalaron los tricolores y Umbro.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025

En la pieza participan los jugadores Luciano Boggio y Maximiliano Gómez. Además del audiovisual se realizó una sesión fotográfica con la participación de Emiliano Ancheta, Paolo Calione, Juan Cruz de los Santos, Sofía Oxandarabat y Isabela Pérez.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025

¿Dónde conseguirla?

La camiseta se vende en Tienda Nacional (Gral. Urquiza 2943 – acceso Tribuna Atilio García, Gran Parque Central), en www.tienda.nacional.uy y en tiendas deportivas de todo el país.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025

“Con este lanzamiento, Nacional y Umbro renuevan su compromiso con la historia y con sus hinchas, celebrando un siglo de la gesta más gloriosa con una camiseta inmortal”, destacaron.