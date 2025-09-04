Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El recuerdo de Nacional para Luis Suárez y su gol ante Peñarol en el Gran Parque Central al cumplirse tres años

Los tricolores rememoraron el gran momento que vivieron cuando "el Pistolero" regresó al club en el segundo semestre de 2022 y le anotó un golazo al carbonero

4 de septiembre 2025 - 10:34hs
Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol
Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol Diego Battiste

Nacional recordó el gol de Luis Suárez a Peñarol en el clásico del Gran Parque Central por el Torneo Clausura 2022, al cumplirse tres años este 4 de setiembre de 2025.

Con un posteo en sus redes, los tricolores rememoraron el gran momento que vivieron cuando "el Pistolero" regresó al club en el segundo semestre de 2022 y le anotó un golazo al carbonero.

Aquel clásico, jugado en el Gran Parque Central con presencia de hinchas visitantes, lo ganó Nacional por 3-1.

Mathías Laborda y Luis Suárez, con un golazo desde afuera del área, adelantaron a los tricolores, mientras que Kevin Méndez descontó para el carbonero.

Luego, a los 75 minutos, Camilo Cándido puso el tanto que cerró el marcador y el triunfo albo.

clasico---db-129-jpg..webp
Suárez festeja el gol a Peñarol
Suárez festeja el gol a Peñarol

El equipo que era dirigido por Pablo Peirano luego se consagró campeón uruguayo, en el que ha sido el último gran título de los tricolores desde ese entonces.

Nacional Peñarol Luis Suárez Gran Parque Central

