El recuerdo de Nacional para Luis Suárez y su gol ante Peñarol en el Gran Parque Central al cumplirse tres años

Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol Diego Battiste

Nacional recordó el gol de Luis Suárez a Peñarol en el clásico del Gran Parque Central por el Torneo Clausura 2022, al cumplirse tres años este 4 de setiembre de 2025.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Con un posteo en sus redes, los tricolores rememoraron el gran momento que vivieron cuando "el Pistolero" regresó al club en el segundo semestre de 2022 y le anotó un golazo al carbonero.

Aquel clásico, jugado en el Gran Parque Central con presencia de hinchas visitantes, lo ganó Nacional por 3-1.

NACIONAL El juvenil de Nacional que le tiró un caño a Manuel Ugarte; mirá las fotos de la joya tricolor que ya debutó en Primera y es uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

NACIONAL La nueva camiseta celeste de Nacional: conocé todos los detalles de la casaca tricolor que homenajea a "La Gira de 1925" y que tiene un escudo especial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1963601923556196546&partner=&hide_thread=false Sobran las palabras



04/09/2022 pic.twitter.com/ktQ1Gnm4bK — Nacional (@Nacional) September 4, 2025

Mathías Laborda y Luis Suárez, con un golazo desde afuera del área, adelantaron a los tricolores, mientras que Kevin Méndez descontó para el carbonero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1566536850503864322&partner=&hide_thread=false EL GL que esperaba toda la hinchada tricolor! @LuisSuarez9 pic.twitter.com/INiPkFZ1VW — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 4, 2022

Luego, a los 75 minutos, Camilo Cándido puso el tanto que cerró el marcador y el triunfo albo.

clasico---db-129-jpg..webp Suárez festeja el gol a Peñarol Diego Battiste

El equipo que era dirigido por Pablo Peirano luego se consagró campeón uruguayo, en el que ha sido el último gran título de los tricolores desde ese entonces.