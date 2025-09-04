La llamativa indumentaria con la que jugará Uruguay vs Perú y que repetirá en el Estadio Centenario

Manuel Ugarte y los jugadores de la selección uruguaya reconocen el césped de la cancha

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya tiene definida la indumentaria con la que enfrentará a Perú este jueves a las 20:30 en el Estadio Centenario, en su último partido de local por las Eliminatorias al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La celeste le hará honor a su apodo y jugará totalmente con ese color en camiseta, pantalón y medias.

De esa forma, repetirá la indumentaria que había utilizado ante Venezuela en su última presentación en el Estadio Centenario en el mes de junio.

El modelo tradicional olvidado en 2025

El modelo tradicional de la indumentaria se la selección uruguaya, con short y medias negras y camiseta celeste, ha quedado en desuso en los últimos partidos.

Uruguay Argentina eliminatorias 2026/ José María Giménez. Foto: Leonardo Carreño

En junio, ante Venezuela jugó todo de celeste y frente a Paraguay, de visitante, jugó con su tradicional casaca pero con pantalón y medias blancas.

20250605 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - PAR - URU Uruguay's defender #04 Ronald Araujo and Paraguay's defender #03 Omar Alderete eye the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Uruguay a Ronald Araujo y Omar Alderete Foto: Daniel Duarte / AFP

En marzo, ante Bolivia de visita, Uruguay sí jugó con medias y pantalones negros, pero con camiseta blanca.

José María Giménez en Uruguay vs Bolivia por Eliminatorias.jpg FOTO: AFP

Ese mes, en el clásico del Río de La Plata ante Argentina, la selección sí vistió su tradicional equipación con casaca celeste y el resto de negro.

En el segundo tramo de 2024, luego de la Copa América, Uruguay sí lució su tradicional en varios partidos, como ante Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia, mientras que tuvo casaca blanca frente a Venezuela y Brasil, ambos de visitantes.