SELECCIÓN URUGUAYA

La llamativa indumentaria con la que jugará Uruguay vs Perú y que repetirá en el Estadio Centenario

La selección uruguaya ya tiene definida la indumentaria con la que enfrentará a Perú este jueves a las 20:30 en el Estadio Centenario

4 de septiembre 2025 - 11:00hs
Manuel Ugarte y los jugadores de la selección uruguaya reconocen el césped de la cancha

FOTO: L. Carreño

FOTO: L. Carreño

La celeste le hará honor a su apodo y jugará totalmente con ese color en camiseta, pantalón y medias.

De esa forma, repetirá la indumentaria que había utilizado ante Venezuela en su última presentación en el Estadio Centenario en el mes de junio.

Nahitan Nández
Presentación de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay en mayo de 2023
Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
El modelo tradicional olvidado en 2025

El modelo tradicional de la indumentaria se la selección uruguaya, con short y medias negras y camiseta celeste, ha quedado en desuso en los últimos partidos.

José María Giménez.

En junio, ante Venezuela jugó todo de celeste y frente a Paraguay, de visitante, jugó con su tradicional casaca pero con pantalón y medias blancas.

Ronald Araujo y Omar Alderete
Ronald Araujo y Omar Alderete

Ronald Araujo y Omar Alderete

En marzo, ante Bolivia de visita, Uruguay sí jugó con medias y pantalones negros, pero con camiseta blanca.

José María Giménez en Uruguay vs Bolivia por Eliminatorias

Ese mes, en el clásico del Río de La Plata ante Argentina, la selección sí vistió su tradicional equipación con casaca celeste y el resto de negro.

En el segundo tramo de 2024, luego de la Copa América, Uruguay sí lució su tradicional en varios partidos, como ante Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia, mientras que tuvo casaca blanca frente a Venezuela y Brasil, ambos de visitantes.

Federico Valverde celebra su gol para la selección de Uruguay ante Brasil junto a Maximiliano Araújo
Federico Valverde celebra su gol para la selección de Uruguay ante Brasil junto a Maximiliano Araújo

Federico Valverde celebra su gol para la selección de Uruguay ante Brasil junto a Maximiliano Araújo

