Gonzalo "Chory" Castro será la leyenda de Nacional invitada por los hinchas bolsos en New York y New Jersey luego de recibir a Cacho Blanco

La Filial Bolsos de New York y New Jersey, que nuclea a hinchas de Nacional en esas dos ciudades de Estados Unidos, tendrá la visita de Gonzalo “Chory” Castro , el exjugador tricolor que estará junto a los parciales en setiembre.

Esta agrupación suele llevar año a año a distintas figuras históricas del club para homenajearlos y compartir momentos junto a ellos, haciendo una gran reunión con asados y espectáculos.

En el pasado mes de mayo quien estuvo en NY y NJ fue Juan Carlos “Cacho” Blanco , el campeón de América y del mundo con la tricolor, quien participó de un día de picnic en un parque junto a decenas de hinchas.

Ahora será el turno de Gonzalo “Chory” Castro, quien recientemente dejó el fútbol profesional y el año pasado jugó en Porongos de Flores, siendo campeón de la Copa de Clubes de OFI junto a Diego Godín.

El Chory se formó y debutó en Nacional en 2002 con un primer ciclo hasta 2007, para luego regresar en 2018/20 y finalmente en 2023.

whatsapp-image-2023-10-19-at-21-19-46-jpeg..webp Gonzalo Castro, el más veterano de Nacional Leonardo Carreño

Es uno de los jugadores más laureados de los tricolores, con 13 títulos en total, cinco de ellos de Campeonato Uruguayo en 2002, 2005, 2005/06, 2019 y 2020.

El evento de la Filial Bolsos de New York y New Jersey con el Chory Castro será el sábado 20 de setiembre a las 19 horas en el 134 High st. , Orange, NJ 07050. Las entradas se consiguen a través de [email protected].