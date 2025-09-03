Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Gonzalo "Chory" Castro será la leyenda de Nacional invitada por los hinchas bolsos en New York y New Jersey luego de recibir a Cacho Blanco

Esta agrupación suele llevar año a año a distintas figuras históricas del club para homenajearlos y compartir momentos junto a ellos

3 de septiembre 2025 - 12:21hs
Gonzalo CAstro
Carlos Pazos

La Filial Bolsos de New York y New Jersey, que nuclea a hinchas de Nacional en esas dos ciudades de Estados Unidos, tendrá la visita de Gonzalo “Chory” Castro, el exjugador tricolor que estará junto a los parciales en setiembre.

Esta agrupación suele llevar año a año a distintas figuras históricas del club para homenajearlos y compartir momentos junto a ellos, haciendo una gran reunión con asados y espectáculos.

499467972_732579599279787_472583431905586107_n
Daniel Carreño en Al Wehda
NACIONAL

Daniel Carreño: la "esperanza" de volver a Nacional a hacer una trabajo "importante" en lo internacional y el "ego" que tendrá que dejar para un regreso

Nacional lanzó su nueva camiseta celeste en homenaje al centenario de la primera vuelta olímpica en París 1924
NACIONAL

Expectativa en Nacional por el lanzamiento de la nueva camiseta celeste que los tricolores utilizarán en setiembre

Ahora será el turno de Gonzalo “Chory” Castro, quien recientemente dejó el fútbol profesional y el año pasado jugó en Porongos de Flores, siendo campeón de la Copa de Clubes de OFI junto a Diego Godín.

El Chory se formó y debutó en Nacional en 2002 con un primer ciclo hasta 2007, para luego regresar en 2018/20 y finalmente en 2023.

whatsapp-image-2023-10-19-at-21-19-46-jpeg..webp
Gonzalo Castro, el más veterano de Nacional
Gonzalo Castro, el más veterano de Nacional

Es uno de los jugadores más laureados de los tricolores, con 13 títulos en total, cinco de ellos de Campeonato Uruguayo en 2002, 2005, 2005/06, 2019 y 2020.

El evento de la Filial Bolsos de New York y New Jersey con el Chory Castro será el sábado 20 de setiembre a las 19 horas en el 134 High st. , Orange, NJ 07050. Las entradas se consiguen a través de [email protected].

6eab8882-2a7f-4eed-9f06-04b570c4c7ef
El Chory Castro estar&aacute; con la Filial Bolsos de New York y New Jersey

El Chory Castro estará con la Filial Bolsos de New York y New Jersey

Nacional Gonzalo "Chory" Castro Gonzalo "Chori" Castro

