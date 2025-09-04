Así saludó Conmebol la histórica clasificación de Uruguay a su quinto Mundial consecutivo

La goleada de la selección uruguaya ante Perú este jueves de noche en el Estadio Centenario y su clasificación al Mundial 2026 generó una fiesta en todo el país y despertó elogios a nivel mundial.

Al final del encuentro, los futbolistas celebraron con sus familias el logro alcanzado.

La Conmebol saludó a la selección que dirige Marcelo Bielsa por su quinta clasificación consecutiva a una Copa del Mundo.

A falta de una fecha para el clasificatorio mundialista, los celestes ya aseguraron su plaza para el torneo del próximo año.

También clasificaron este jueves Paraguay y Colombia.

Ya habían confirmado su lugar en el Mundial 2026 en las anteriores fechas, Argentina, Brasil y Ecuador.

Así saludó Conmebol a Uruguay:

¡Vamo' arriba, @Uruguay!



¡La selección de Marcelo Bielsa se aseguró su lugar en la #CopaMundialFIFA 2026! pic.twitter.com/Y7Bqno64Z5 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

Este es el resumen del triunfo de Uruguay ante Perú: