El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

Así saludó Conmebol la histórica clasificación de Uruguay a su quinto Mundial consecutivo

Uruguay goleó a Perú en el Estadio Centenario y jugará su quinto Mundial consecutivo

4 de septiembre 2025 - 23:11hs
La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 4
FOTO: AFP

La goleada de la selección uruguaya ante Perú este jueves de noche en el Estadio Centenario y su clasificación al Mundial 2026 generó una fiesta en todo el país y despertó elogios a nivel mundial.

Al final del encuentro, los futbolistas celebraron con sus familias el logro alcanzado.

A falta de una fecha para el clasificatorio mundialista, los celestes ya aseguraron su plaza para el torneo del próximo año.

También clasificaron este jueves Paraguay y Colombia.

Ya habían confirmado su lugar en el Mundial 2026 en las anteriores fechas, Argentina, Brasil y Ecuador.

Así saludó Conmebol a Uruguay:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/conmebol/status/1963775865625698553?s=48&t=XKyOunHjHR0sH4FpbPqv7A&partner=&hide_thread=false

Este es el resumen del triunfo de Uruguay ante Perú:

Embed
