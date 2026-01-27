El destacado premio que recibió el uruguayo Rodrigo Zalazar de su club, Sporting Braga de Portugal: "Es especial", señalaron

Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio Rodrigo Zalazar y el premio de Sporting Braga Rodrigo Zalazar y el premio de Sporting Braga Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio Rodrigo Zalazar junto a su pareja Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio

Rodrigo Zalazar, el volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, recibió un premio de su club, Sporting Braga de Protugal, que este lunes tuvo su Gala Legión de Oro, en la que reconoció a sus principales deportistas.

El uruguayo recibió el galardón al "Futbolista del Año", subiendo al escenario para la premiación y haciendo uso de la palabra.

"Uno de esos jugadores que nos hace ponernos de pie... Es especial. ¡Rodrigo Zalazar es el jugador del año!", señaló Sproting Braga en sus redes sociales.

Por su parte, el volante ofensivo de 26 años agradeció por el galardón.

"Muchas gracias por el premio al mejor jugador del año. Es muy especial para mí recibir este reconocimiento en una gala tan espectacular. Estoy orgulloso de ser un Guerreiro y pertenecer a este gran club", señaló en sus redes. Zalazar también tuvo las felicitaciones de su pareja, Emily Claire: "Jugador del año. ¡Muy orgullosa de ti!".