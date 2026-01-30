Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / La Paloma

Mujer murió ahogada en la piscina de su casa de La Paloma

La víctima, una psicóloga de 66 años, sufrió una descompensación mientras limpiaba la piscina, según las hipótesis iniciales

30 de enero 2026 - 17:05hs
La Paloma
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Una mujer murió el jueves tras caer a la piscina de su casa de La Paloma. En las últimas horas, las autoridades lograron identificar a la fallecida y avanzar en el esclarecimiento de las causas del suceso, que en una primera instancia había sido catalogado como "muerte dudosa".

Según informó Subrayado, el cuerpo fue hallado por un hombre que trabajaba como paseador del perro de la víctima; el testigo declaró a la policía que había visto a la mujer con vida apenas una hora antes, pero al regresar sobre las 17:23 horas, encontró la piscina parcialmente destapada y a la dueña de casa en el agua, por lo que solicitó ayuda inmediata a un guardavidas de la zona que intentó reanimarla sin éxito.

Fuentes del caso confirmaron posteriormente que la fallecida era una psicóloga jubilada de 66 años.

Más noticias
Parada 30 de la playa Brava de Punta del Este

La cadena de vida que salvó a Lucas: el "milagro" de La Paloma y la organización espontánea que desafió los pronósticos

gran remate online de lucas etcheverrito: 35 terrenos en cuotas en la paloma y punta del diablo
REMATE

Gran Remate Online de Lucas Etcheverrito: 35 terrenos en cuotas en La Paloma y Punta del Diablo

De acuerdo con la información divulgada por Montevideo Portal, las pericias primarias indican que la mujer se habría descompensado mientras limpiaba la piscina, lo que provocó su caída al agua y el posterior fallecimiento por ahogamiento, diagnosticado forensemente como asfixia por sumersión a raíz de un edema pulmonar.

De todos modos Fiscalía aguarda los resultados finales de los exámenes toxicológicos para cerrar el caso.

Temas:

La Paloma ahogamiento

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos