Mujer murió ahogada en la piscina de su casa de La Paloma

Una mujer murió el jueves tras caer a la piscina de su casa de La Paloma. En las últimas horas, las autoridades lograron identificar a la fallecida y avanzar en el esclarecimiento de las causas del suceso, que en una primera instancia había sido catalogado como "muerte dudosa".

Según informó Subrayado, el cuerpo fue hallado por un hombre que trabajaba como paseador del perro de la víctima; el testigo declaró a la policía que había visto a la mujer con vida apenas una hora antes, pero al regresar sobre las 17:23 horas, encontró la piscina parcialmente destapada y a la dueña de casa en el agua, por lo que solicitó ayuda inmediata a un guardavidas de la zona que intentó reanimarla sin éxito.

Fuentes del caso confirmaron posteriormente que la fallecida era una psicóloga jubilada de 66 años.

De acuerdo con la información divulgada por Montevideo Portal, las pericias primarias indican que la mujer se habría descompensado mientras limpiaba la piscina, lo que provocó su caída al agua y el posterior fallecimiento por ahogamiento, diagnosticado forensemente como asfixia por sumersión a raíz de un edema pulmonar.

De todos modos Fiscalía aguarda los resultados finales de los exámenes toxicológicos para cerrar el caso.