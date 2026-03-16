"No lo entiendo, disculpen": el chiste de los Oscar que dejó sin palabras a las conductoras de Canal 12 y a los traductores de la región

Conan O'Brien en la ceremonia de los Premios Oscar KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Este domingo se desarrolló la ceremonia de los Premios Oscar en Los Ángeles, que terminó con el triunfo de la película Una batalla tras otra, la gran ganadora de la noche con seis estatuillas. Entre todo lo que sucedió en la ceremonia, un momento llamó la atención por las dificultades que generó para los encargados de las traducciones simultáneas en distintos puntos de Latinoamérica.

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En un tramo del evento, el conductor Conan O'Brien hizo un chiste vinculado a la intención de los premios de atraer a una audiencia más joven, una lucha que le ha costado a los Oscar a lo largo de los últimos tiempos. En ese segmento, O'Brien se dirigió a cámara y leyó un texto cargado de frases y términos de la jerga infantil y adolescente estadounidense actual, que se vio en pantalla sobreimpreso por encima de un video de un videojuego para celulares.

Si bien algunos de los términos también se han trasladado a la jerga juvenil internacional, sobre todo en las redes sociales, hay otros que no han trascendido demasiado por fuera de Estados Unidos, lo que le jugó una mala pasada a la responsable de la traducción simultánea en la retransmisión uruguaya de los premios, por Canal 12.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elpoderdoblajes/status/2033357273972592910?s=20&partner=&hide_thread=false Evento: Premios Oscars 2026

Voice-over: Uruguayo pic.twitter.com/tWmCtkg5NO — El poder (@elpoderdoblajes) March 16, 2026 La traductor empezó a traducir el discurso de O'Brien, pero pronto se dio cuenta que el desafío iba a ser bastante complejo. "Es un montón de lenguaje de las nuevas generaciones, que yo como millennial no lo entiendo", dijo en referencia al grupo generacional que todavía se asocia con las edades más jóvenes, pero que a esta altura ya refiere a personas que van de los 30 a los 40 años.

"No lo entiendo, disculpen", lamentó la traductora, que fue respaldada por Victoria Rodríguez, una de las conductoras de la transmisión de Teledoce junto a Camila Cibils. "Hay cosas que no deben tener ni traducción todavía", comentó la conductora. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OutOfContxtDubs/status/2033356789991829644&partner=&hide_thread=false Event: 98th Academy Awards

Language: Portuguese

Country: Brazil pic.twitter.com/3xIqFaoELL — Out Of Context International Dubs (@OutOfContxtDubs) March 16, 2026 No solo en Uruguay generó confusión este segmento: en redes se publicó el momento de este chiste y la reacción de la traductora de la televisión brasileña, que optó por traducir el mensaje general y no convertir al portugués la jerga usada por el conductor. Algo parecido le pasó al traductor del canal TNT, la señal que desde Uruguay se pudo ver a través del cable: tampoco intentó traducir a Conan, sino que apenas transmitió el mensaje general.