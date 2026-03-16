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/ Cultura y Espectáculos / OSCAR 2026

Premios Oscar 2026: la lista completa de los ganadores en cada categoría

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganó seis estatuillas y fue la gran ganadora de la noche

16 de marzo 2026 - 0:19hs
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Este domingo se entregaron en Los Ángeles los Premios Oscar 2026. La mayor ceremonia de Hollywood celebró su edición 98, en la que Una batalla tras otra fue la gran ganadora de la noche, imponiéndose a Pecadores, que tenía 16 nominaciones y era la otra candidata en la previa.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio ganó seis estatuillas, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado, además de los reconocimientos en Montaje, Actor de reparto (para Sean Penn) y Mejor dirección de casting, en la primera ocasión que se entregaba ese premio.

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Una batalla tras otra se queda con el Oscar a Mejor Película

Una batalla tras otra se queda con el Oscar a Mejor Película

La lista completa de ganadores del Oscar 2026

  • Mejor película - Una batalla tras otra
  • Mejor actriz - Jessie Buckley, Hamnet
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Jessie Buckley se lleva el premio a Mejor Actriz por su trabajo en Hamnet

Jessie Buckley se lleva el premio a Mejor Actriz por su trabajo en Hamnet

  • Mejor actor - Michael B. Jordan, Pecadores
  • Mejor actor de reparto - Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Mejor actriz de reparto - Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Mejor director - Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Mejor guion original - Pecadores
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Michael B. Jordan y Ryan Coogler, de Pecadores, con sus premios

Michael B. Jordan y Ryan Coogler, de Pecadores, con sus premios

  • Mejor guion adaptado - Una batalla tras otra
  • Mejor película internacional - Valor sentimental (Noruega)
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El director noruego Joachim Trier con el premio a Mejor pel&iacute;cula internacional para Valor sentimental

El director noruego Joachim Trier con el premio a Mejor película internacional para Valor sentimental

  • Mejor película animada - Las guerreras Kpop
  • Mejor documental - Mr. Nobody versus Putin
  • Mejores efectos visuales - Avatar: fuego y ceniza
  • Mejor montaje - Una batalla tras otra
  • Mejor maquillaje y peinado - Frankenstein
  • Mejor dirección de casting - Una batalla tras otra
  • Mejor diseño de producción - Frankenstein
  • Mejor vestuario - Frankenstein
  • Mejor corto animado - The girl who cried pearls
  • Mejor corto documental - All the empty rooms
  • Mejor corto - The singers/Two people exchanging saliva (empate)
  • Mejor banda sonora original - Pecadores
  • Mejor canción original - Golden (Las guerreras Kpop)
  • Mejor sonido - F1: la película
  • Mejor dirección de fotografía - Pecadores
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