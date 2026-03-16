Premios Oscar 2026: la lista completa de los ganadores en cada categoría
Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganó seis estatuillas y fue la gran ganadora de la noche
16 de marzo 2026 - 0:19hs
AFP
Este domingo se entregaron en Los Ángeles los Premios Oscar 2026. La mayor ceremonia de Hollywood celebró su edición 98, en la que Una batalla tras otra fue la gran ganadora de la noche, imponiéndose a Pecadores, que tenía 16 nominaciones y era la otra candidata en la previa.
La película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio ganó seis estatuillas, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado, además de los reconocimientos en Montaje, Actor de reparto (para Sean Penn) y Mejor dirección de casting, en la primera ocasión que se entregaba ese premio.
La lista completa de ganadores del Oscar 2026
Mejor película - Una batalla tras otra
Mejor actriz - Jessie Buckley, Hamnet
Mejor actor - Michael B. Jordan, Pecadores
Mejor actor de reparto - Sean Penn, Una batalla tras otra
Mejor actriz de reparto - Amy Madigan, La hora de la desaparición
Mejor director - Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor guion original - Pecadores
Mejor guion adaptado - Una batalla tras otra
Mejor película internacional - Valor sentimental (Noruega)
Mejor película animada - Las guerreras Kpop
Mejor documental - Mr. Nobody versus Putin
Mejores efectos visuales - Avatar: fuego y ceniza
Mejor montaje - Una batalla tras otra
Mejor maquillaje y peinado - Frankenstein
Mejor dirección de casting - Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción - Frankenstein
Mejor vestuario - Frankenstein
Mejor corto animado - The girl who cried pearls
Mejor corto documental - All the empty rooms
Mejor corto - The singers/Two people exchanging saliva (empate)
Mejor banda sonora original - Pecadores
Mejor canción original - Golden (Las guerreras Kpop)