¿Torres García en la gala de los Premios Oscar? El mensaje de la actriz brasileña que recuerda al artista uruguayo

Alice Carvalho en la alformbra roja de los Premios Oscar

Alice Carvalho llegó a la alfombra roja de los Premios Oscar como parte del elenco de El Agente Secreto, con cuatro nominaciones y la esperanza de hacer historia en una premiación crucial para Brasil (algo que finalmente no pasó). Y decidió llevar un potente mensaje en su vestimenta.

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La actriz eligió un vestido a medida de construcción sastrera que llevó alrededor de 100 horas de confección. La pieza, fue la grifa brasileña Normando, fue realizada en un tejido con hilos de yute y malva amazónica.

La artista, que contó con el estilismo de Jaiara Fontes, lleva también un broche de la marca OPVS: un prendedor con la silueta de América Latina invertida.

AFP__20260315__2266675078__v1__MidRes__98thOscarsArrivals "Desarrollamos una pieza exclusiva Abya Yala que propone un gesto decolonial: reposicionar aquello que antes estaba invertido. Abya Yala, nombre original de este territorio dado por el pueblo Kuna, significa 'tierra que florece', 'tierra viva' o 'tierra madura'", expresó la marca de joyería en sus redes.

El broche es una referencia directa a la América Invertida del maestro uruguayo Joaquín Torres García. Un dibujo a pluma y tinta realizado en 1943, que presenta una representación de América del Sur orientada con el sur en la parte superior del plano. Una creación icónica del artista uruguayo y su teoría del Universalismo Constructivo, una dimensión estética, ética y filosófica. image