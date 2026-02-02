El uruguayo Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B: "Es un orgullo enorme vestir esta camiseta", dijo; mirá el video

El zaguero uruguayo Patricio Pacífico es ahora nuevo jugador del Barça Atlètic, el equipo filial de FC Barcelona , según lo anunciaron este lunes los catalanes en sus redes.

“Llega cedido desde Defensor Sporting hasta el 30 de junio, con opción de compra para el club del Barcelona”, agregaron.

El acuerdo incluye una opción de compra al final de la temporada para el conjunto blaugrana.

Tras firmar el vínculo, el defensa se incorpora al Barça Atlètic para la segunda mitad de la temporada 2025/26, equipo en el que será dirigido por el brasileño Juliano Beletti.

URUGUAYOS Patricio Pacífico en Barcelona: fue seguido por las cámaras en el día de pruebas médicas y estará en el Camp Nou para ver la Champions, mientras espera por la firma

URUGUAYOS Patricio Pacífico viaja a España para cerrar su pase a Barcelona; conocé los detalles de la transferencia del juvenil de Defensor Sporting

Orgullo enorme

"Es un orgullo enorme vestir esta camiseta. Es una ilusión que cada jugador siempre tiene porque este es un club muy grande", dijo el uruguayo de 19 años.

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

Pacífico se definió como un "jugador agresivo" que puede jugar de zaguero, de lateral izquierdo y también en ocasiones de mediocentro, con "buena salida de balón".

Sobre cómo será su llegada al equipo, dijo: "Primero que nada, adaptarme, llevarla de la mejor manera, que así será, con muy buenos compañeros y poder aportar al grupo al objetivo principal que tenemos todos".

"Tengo muchas ganas de jugar en este estadio y ponerme esta camiseta para jugar. ¡Vamo arriba, visca Barça!", agregó, con la frase catalana "viva el Barça".

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

"Zurdo polivalente", así los destacó el Barça

"Nacido en Montevideo el 8 de abril de 2006, Patricio Pacífico es un defensa zurdo que puede jugar tanto de lateral como de central. Además, es un jugador de gran envergadura (mide 1,87 metros), lo que le permite ganar duelos en el cuerpo a cuerpo y salir con el balón controlado con solvencia", destacaron las blaugranas en su web.

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

También se menciona que "el nuevo defensa del Barça Atlètic es internacional habitualmente con la selección de Uruguay Sub-20, al igual que lo había sido previamente con la Sub-17. Acumula una experiencia de 37 partidos en la liga uruguaya, además de algunos partidos en la Copa y también en la Libertadores Sub-20".

"El jugador ha pasado las habituales pruebas médicas con el Club, ha conocido las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y del Estadio Johan Cruyff, y en los próximos días empezará a entrenarse con sus nuevos compañeros", señalaron.

Los detalles del pase de Pacífico a Barcelona

Según supo Referí en base a fuentes cercanas a la negociación, el jugador pasa FC Barcelona en un préstamo por seis meses, con una opción de compra que se puede transformar en obligatoria y de ejecución automática si juega 10 partidos de 30 minutos con el equipo filial o un partido de 45 minutos con el primer equipo.

Eso da a entender que si bien lo contratan como un refuerzo para el Barça B, también se contempla la posibilidad de una opción en el equipo principal de Hansi Flick, lo que, si bien parecería difícil por la alta exigencia y que quizás en estos meses podría darse en una ocasión en la que coloque un equipo alternativo, ya quedó estipulado en el contrato.

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

Además, Barcelona compra el 50% de la ficha y después tiene tres opciones más de 10% hasta llegar al 80%, más bonos a rendimiento. La cifra de la operación, en caso de que se alcance ese 80% de compra de la ficha, sería de aproximadamente 3.8 millones de euros. En tanto, Defensor Sporting se queda con un 20% de la ficha para una futura transferencia.

De esa forma, el defensa se sumará a la lista de celestes que en los últimos años han defendido a los catalanes, como Martín Cáceres, Santiago Bueno y Ronald Araujo, quien hoy es uno de los capitanes del primer equipo y que también llegó al filial.

El mensaje de Defensor Sporting

Defensor Sporting también destacó el traspaso en sus redes sociales.

"Desde una de las mejores formativas del mundo a uno de los mejores equipos del mundo", indicaron.

"Patricio Pacífico fue cedido a préstamo (con opción de compra) al FC Barcelona para integrar el equipo español esta temporada. Orgullo Violeta".