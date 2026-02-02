"Esto recién empieza": el mensaje de Sebastián Coates tras la derrota de Nacional ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya
El capitán de Nacional se manifestó con un mensaje tras la derrota de los tricolores ante Peñarol
2 de febrero 2026 - 15:37hs
Los pateadores de Nacional
Foto: Gastón Britos / Foco Uy
Sebastián Coates en la final de la Supercopa Uruguaya
Foto: Gastón Britos / Foco Uy
Foto: Gastón Britos / Foco Uy
El capitán de Nacional, Sebastián Coates, se manifestó en sus redes sociales tras la derrota de los tricolores ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario, partido que se definió por penales.
El zaguero completó los 90 minutos, el alargue y fue uno de los rematadores de los albos, anotando su penal en la tanda que tuvo triunfo carbonero por 4-2.
Este lunes, día en el que el plantel tricolor tuvo libre, Coates hizo un posteo en sus redes sociales.
“¡Gracias a todos por el apoyo de ayer, esto recién empieza y vamos a hacer todo lo posible para que termine igual que el año pasado!”, señaló el capitán tricolor, en un mensaje dirigido a los hinchas tricolores y en referencia al título de la Liga AUF Uruguaya con el que los albos cerraron el 2025.