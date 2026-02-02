Dólar
NACIONAL

"Esto recién empieza": el mensaje de Sebastián Coates tras la derrota de Nacional ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya

El capitán de Nacional se manifestó con un mensaje tras la derrota de los tricolores ante Peñarol

2 de febrero 2026 - 15:37hs
Foto: Gastón Britos / Foco Uy
El capitán de Nacional, Sebastián Coates, se manifestó en sus redes sociales tras la derrota de los tricolores ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario, partido que se definió por penales.

El zaguero completó los 90 minutos, el alargue y fue uno de los rematadores de los albos, anotando su penal en la tanda que tuvo triunfo carbonero por 4-2.

Este lunes, día en el que el plantel tricolor tuvo libre, Coates hizo un posteo en sus redes sociales.

“¡Gracias a todos por el apoyo de ayer, esto recién empieza y vamos a hacer todo lo posible para que termine igual que el año pasado!”, señaló el capitán tricolor, en un mensaje dirigido a los hinchas tricolores y en referencia al título de la Liga AUF Uruguaya con el que los albos cerraron el 2025.

uno por uno de nacional: millan el mas destacado, en una noche en la que jadson viera aposto a los tres volantes, pero le falto el juego que esperan ver los tricolores
NACIONAL

Uno por uno de Nacional: Millán el más destacado, en una noche en la que Jadson Viera apostó a los tres volantes, pero le faltó el juego que esperan ver los tricolores

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

¿Por qué no estuvo Christian Ebere en el clásico? Exdirectivo criticó "las cosas insólitas que pasan en Nacional" y desde el club explicaron la baja que se conocía desde el viernes

Con su mensaje, el zaguero fue una de las voces tricolores tras la derrota, sumándose a las declaraciones del DT Jadson Viera en conferencia de prensa.

Otro de los jugadores tricolores que se expresó en sus redes este lunes fue el lateral Emiliano Ancheta, titular este domingo en la banda derecha.

"A morir con esta banda", señaló en su Instagram.

