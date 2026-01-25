Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MERCADO DE PASES

Barcelona cerca de abrochar la contratación de una de las joyas juveniles del fútbol uruguayo, Patricio Pacífico, de Defensor Sporting

Mirá los detalles de la operación que llevará a Patricio Pacífico de Defensor Sporting a Barcelona

25 de enero 2026 - 15:31hs
Nicolás López y Patricio Pacífico

Nicolás López y Patricio Pacífico

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Barcelona está a punto de cerrar la contratación del zaguero o lateral de Defensor Sporting, Patricio Pacífico, una de las mejores joyas juveniles que tiene el fútbol uruguayo.

Según medios catalanes, la operación está muy avanzada y se puede concretar en cuestión de horas bajo la forma de una cesión a préstamo con una opción de compra del 50% a cambio de 2 millones de euros.

Participan como intermediarios de la operación Germán y Sebastián Krasouski, los hijos del contratista Ariel Krasouski.

Pacífico tiene 19 años, es generación 2006, y defendió la selección sub 17 en 2023 y la sub 20 en 2025.

Guillermo Reyes en Plaza Colonia
RETIRO

Guillermo Reyes se retiró del fútbol a los 39 años: la carta con la que se despidió el exgolero de Defensor Sporting y Peñarol

Axel Frugone en su presentación como jugador de Defensor Sporting
NACIONAL

Nueva baja en Nacional: el juvenil Axel Frugone es nuevo jugador de Defensor Sporting, al que llega libre

Se desempeña tanto como marcador central como lateral izquierdo. Es zurdo y mide 1,87 metros.

La idea inicial del club es sumar a Pacífico a su equipo filial e intentar que ese sea su trampolín al equipo principal, tal como hizo con Ronald Araujo años atrás.

Barcelona está cerrando una serie de fichajes de jugadores jóvenes con miras a tener futuros recambios en su actual plantel. Ya compró al delantero egipcio Hamza Abdelkarim de Ahly SC (generación 2008), y está detrás de otras promisorias figuras: el zaguero holandés Juwensley Onstein, que juega en Jong Genk de Bélgica (generación 2007), y el extremo Ajay Tavares de Norwich, inglés de ascendencia portuguesa, generación 2009.

En octubre de 2024, Alberto Mena, expreparador físico y ayudante técnico de Defensor Sporting, que en 2025 terminó dirigiendo a Plaza Colonia, comparó a Pacífico con el histórico jugador alemán Franz Beckenbauer, por su capacidad para jugar "de todo".

Pacífico partidos jugó 40 partidos y marcó dos goles en el primer equipo de Defensor Sporting.

Debutó el 19 de abril de 2024 contra Liverpool, en Belvedere, entrenando a los 57 minutos en lugar de Rodrigo Cabrera. El entrenador era Martín Varini.

Una vez que se cierre el acuerdo, Pacífico viajará directo a Barcelona y en seis meses, el club podrá ejecutar la opción de compra que lo ligue por tres temporadas más al gigante blaugrana.

Temas:

Defensor Sporting Barcelona Patricio Pacífico

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto del plantel de Nacional de 2026
EN VIVO

Nacional le ganó 1-0 a Deportes Concepción con gol de Lucas Rodríguez en su primer partido del 2026, en el que debutó Maximiliano Silvera

Federico Valverde en el Real Madrid
ESPAÑA

Con Federico Valverde titular y silbado, Real Madrid venció a Villarreal 2-0 con dos goles de Mbappé y trepó a la punta de LaLiga de España

Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera juntos en Peñarol, marcando a Nicolás Schiappacasse
POLÉMICA

Maxi Olivera sobre la salida de Maxi Silvera de Peñarol a Nacional: la posible "traición" por negociar durante la final y por qué no le escribió al delantero

Jadson Viera tras la victoria de Nacional en su estreno en 2026: el once inicial contra Peñarol que ya tiene claro y la espera de una semana muy intensa
CONFERENCIA

Jadson Viera tras la victoria de Nacional en su estreno en 2026: el once inicial contra Peñarol que ya tiene "claro" y la espera de una semana "muy intensa"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos