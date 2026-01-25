Barcelona cerca de abrochar la contratación de una de las joyas juveniles del fútbol uruguayo, Patricio Pacífico, de Defensor Sporting

Barcelona está a punto de cerrar la contratación del zaguero o lateral de Defensor Sporting , Patricio Pacífico, una de las mejores joyas juveniles que tiene el fútbol uruguayo.

Según medios catalanes, la operación está muy avanzada y se puede concretar en cuestión de horas bajo la forma de una cesión a préstamo con una opción de compra del 50% a cambio de 2 millones de euros.

Participan como intermediarios de la operación Germán y Sebastián Krasouski, los hijos del contratista Ariel Krasouski.

Pacífico tiene 19 años, es generación 2006, y defendió la selección sub 17 en 2023 y la sub 20 en 2025.

Se desempeña tanto como marcador central como lateral izquierdo. Es zurdo y mide 1,87 metros.

La idea inicial del club es sumar a Pacífico a su equipo filial e intentar que ese sea su trampolín al equipo principal, tal como hizo con Ronald Araujo años atrás.

Barcelona está cerrando una serie de fichajes de jugadores jóvenes con miras a tener futuros recambios en su actual plantel. Ya compró al delantero egipcio Hamza Abdelkarim de Ahly SC (generación 2008), y está detrás de otras promisorias figuras: el zaguero holandés Juwensley Onstein, que juega en Jong Genk de Bélgica (generación 2007), y el extremo Ajay Tavares de Norwich, inglés de ascendencia portuguesa, generación 2009.

En octubre de 2024, Alberto Mena, expreparador físico y ayudante técnico de Defensor Sporting, que en 2025 terminó dirigiendo a Plaza Colonia, comparó a Pacífico con el histórico jugador alemán Franz Beckenbauer, por su capacidad para jugar "de todo".

Pacífico partidos jugó 40 partidos y marcó dos goles en el primer equipo de Defensor Sporting.

Debutó el 19 de abril de 2024 contra Liverpool, en Belvedere, entrenando a los 57 minutos en lugar de Rodrigo Cabrera. El entrenador era Martín Varini.

Una vez que se cierre el acuerdo, Pacífico viajará directo a Barcelona y en seis meses, el club podrá ejecutar la opción de compra que lo ligue por tres temporadas más al gigante blaugrana.