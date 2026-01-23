Nueva baja en Nacional: el juvenil Axel Frugone es nuevo jugador de Defensor Sporting, al que llega libre

El defensa juvenil Axel Frugone rescindió su contrato con Nacional y fue anunciado como nuevo jugador de Defensor Sporting este jueves.

El lateral izquierdo de 20 años estuvo cedido en Cerro durante el 2025, donde fue titular en gran parte del año, y volvió a Nacional para encarar la pretemporada 2026 , con la esperanza de entrar en la consideración de Jadson Viera.

"Cuando uno sale a préstamo lo hace con la intención de volver, de hacer lo mejor para estar en consideración o que vengan buenas cosas. Me lo tomé tranquilo con esa hambre de demostrar, querer y seguir. Creo que salió bien", dijo a fines de diciembre en una entrevista con el programa Grandes de Verdad de Carve Deportiva.

Sin embargo, Frugone no entró en los planes iniciales de Viera y Defensor Sporting se interesó por su fichaje . Este jueves se cerró su pase, luego de que el defensa rescindiera su contrato de mutuo acuerdo con el tricolor.

El violeta anunció su llegada este jueves por la noche, y remarcó que el jugador llega "en condición de libre", con un contrato a dos años. Nacional se quedó con el 40% de su ficha, Defensor tendrá otro 40% y el jugador es dueño del 20% restante.

El lateral izquierdo llega en condición de libre y es la nueva incorporación de Defensor Sporting para 2026.



¡Bienvenido al Tuerto, Axel! pic.twitter.com/wcZ1jqNKxF — Defensor Sporting (@DefensorSp) January 22, 2026

Durante el 2025, Frugone disputó 28 partidos con Cerro, 25 de ellos como titular, en los que no anotó goles. Jugó un total de 2.033 minutos, con un promedio de 72 minutos por encuentro.

Las bajas de Nacional para el 2026

En el actual mercado de pases, Nacional tiene ocho bajas confirmadas para el 2026.

Solo tres de estos jugadores formaron parte del equipo principal tricolor en el 2025: Lucas Villalba (que fue vendido al Botafogo), Diego Romero (que finalizó su préstamo desde Deportivo Maldonado y ahora jugará en Liverpool) y Mauricio Pereyra (que se retiró).

Junto con Frugone, los otros juveniles que no estarán en el albo son: Diego Capdevilla, Matías de los Santos, Lautaro Vázquez y Jairo Amaro.

El tricolor busca desprenderse de otros jugadores de cara a la nueva temporada. Desde principios de año le buscan una salida al puntero venezolano Rómulo Otero, así como al lateral colombiano Hayden Palacios.