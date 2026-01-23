Jadson Viera tras la derrota de Nacional en la Copa de la Liga AUF: la decisión de "una preparación de varios equipos" y el apoyo a los juveniles

Tras la derrota de Nacional con Progreso en las semifinales de la Copa de la Liga AUF , el entrenador tricolor Jadson Viera explicó por qué decidió colocar un equipo con mayoría de juveniles para el torneo , y respaldó a los jóvenes que jugaron el partido.

En una entrevista con DSports realizada tras el encuentro, Viera remarcó que "nunca es lindo perder" , y analizó que su equipo realizó "un buen primer tiempo nuevamente", pero el segundo les "costó".

Después remarcó que, y "sin quitarle mérito al rival ", el tricolor afrontó el partido con una mayoría de juveniles. "Teníamos muchos jugadores de 16 y 17 años. Muchos de ellos confirmaron un montón de cosas y tenemos que seguir trabajando", explicó el DT, que soslayó que el enfoque de este torneo estuvo en la preparación de cara a la temporada y la evaluación de los jugadores jóvenes.

"Queríamos ganar y llegar a la final, pero optamos por una preparación de varios equipos y que los chicos tuvieran la posibilidad de confirmar en cancha todo lo bueno que hicieron", agregó.

El entrenador aseguró que van a "apoyar" a los jóvenes del club, y remarcó que aunque se fueron "amargados" con el resultado deben transmitirles "tranquilidad" a esos juveniles ya que "están haciendo las cosas bien".

Además, Viera indicó que no tiene planeado dar juveniles a préstamo ya que piensa darles minutos, y entiende que si no llega otra alta "se completa un buen plantel" con sus nombres.

La consulta a Jadson Viera por Agustín Rogel

Al respecto del mercado de pases, Viera fue consultado sobre la posible llegada de Agustín Rogel, zaguero del Hertha Berlin que hace días está cerca del tricolor, con Platense de Argentina como principal competidor.

"Alguno puede llegar, alguno se puede ir. Estamos en esa última etapa", fue la respuesta de Viera, que evitó dar mayores detalles sobre la posibilidad de Rogel, que cerraría la búsqueda de un zaguero por parte de Nacional.

En una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, el agente de Rogel, Ariel Krasouski, dijo que se reunirá con representantes del Hertha Berlín para resolver la rescisión de contrato de Rogel, que hasta el momento está trancada debido a que no aceptaron el pedido del club de "quedar con un porcentaje de futura venta".

"A partir de la desvinculación de Alemania comunicaremos a Nacional y Platense la decisión de Agustín", explicó Krasouski, que adelantó que "uno de los dos saca ventaja", con un mensaje que alimenta las chances de Nacional: "Yo creo que el corazón de Agustín va a inclinar la balanza".

Tras esa afirmación, en el programa le consultaron al agente si hablaba de que el jugador iba a llegar Nacional, pero no respondió. Luego de que le insistieran, afirmó: "Creo que va a ser así".