El Observador / Fútbol / TEMPORADA 2026

El clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 tiene fecha, horario tentativo y los hinchas compartirán la tribuna Olímpica

Nacional y Peñarol jugarán el primer partido oficial de la temporada 2026 en la Supercopa que disputan el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y el ganador del Intermedio

22 de enero 2026 - 19:21hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

La temporada 2026 del fútbol uruguayo comenzará con un clásico Nacional vs Peñarol en el marco de la Supercopa Uruguaya. Este encuentro enfrenta al campeón de la Liga AUF Uruguaya de la temporada anterior y al ganador del Torneo Intermedio.

Los tricolores ganaron el título más importante de 2025 y los aurinegros el Intermedio.

El primer clásico del año, que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se jugará el domingo 1° de febrero en el Estadio Centenario.

La AUF fijó como hora tentativa las 20.30, a la espera de la aprobación del Ministerio del Interior.

En la Supercopa Uruguaya debe existir un ganador, por tanto en caso de igualdad en los 90 minutos disputarán un alargue y penales, si se mantiene el empate en los 30 minutos agregados.

Por otra parte, le informaron a Referí que a diferencia de lo que ocurre con los clásicos que se juegan en los estadios de los clubes, se disputará con público de los dos equipos.

A los clásicos que se juegan en el Gran Parque Central solo pueden acceder los hinchas tricolores, y en los del Campeón del Siglo exclusivamente parciales aurinegros.

En el clásico que abrirá el año futbolístico, que definirá el primer título oficial, tendrá hinchas de los dos equipos y, además, compartirán la Tribuna Olímpica, que tendrá un pulmón de separación de los parciales.

En la Ámsterdam se ubicarán los hinchas de Peñarol y en la Colombes los de Nacional.

El martes 27 de enero se realizará el sorteo de la localía administrativa de la Supercopa. Además, ese día se conocerá el calendario del calendario del Torneo Apertura que comenzará el viernes 6 de febrero.

