El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Más problemas en Peñarol: Maximiliano Olivera se lesionó contra Colo Colo y se perderá el clásico contra Nacional por la Supercopa Uruguaya

Maximiliano Olivera sufrió un esguince de rodilla, tal como le ocurrió el sábado a Abel Hernández, y se perderá el clásico de la Supercopa Uruguaya ante Nacional: Diego Aguirre tampoco puede contar con Lucas Hernández

21 de enero 2026 - 23:50hs
Foto: Leonardo Carreño

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, se lesionó a los 25 minutos de juego del amistoso contra Colo Colo por la Serie Río de la Plata y se perderá el inicio de la temporada oficial donde el aurinegro arranca enfrentando a Nacional el 1° de febrero por la Supercopa Uruguaya, en lo que será una rápida y mini revancha de las finales perdidas el año pasado por la Liga AUF Uruguaya.

Olivera recibió una dura falta y luego sufrió una importante torcedura en la rodilla.

"Me voy contento por algunas cosas y preocupado por otras, como por el tema de Maxi Olivera. Tuvo un golpe, un temita que seguramente le va a llevar algunos días y lo pone en riesgo para el inicio del campeonato", expresó.

El jugador será sometido a exámenes en las próximas horas, pero en Peñarol se teme que haya sufrido un esguince de rodilla, misma lesión que el sábado experimentó Abel Hernández, quien también se perderá el inicio de la temporada oficial.

El grave problema de Peñarol para el lateral izquierdo en el clásico contra Nacional

La lesión de Maximiliano Olivera se suma a la lesión con la que cerró el 2025 el lateral suplente, Lucas Hernández, quien está haciendo un trabajo físico para sumarse a hacer fútbol con la temporada ya empezada.

El ex Cerro sufrió una importante lesión en la rodilla en la primera final contra Nacional, el año pasado.

Sin Olivera ni Hernández, Aguirre deberá apelar a a un lateral diestro para jugar por izquierda: puede ser el juvenil Kevin Rodríguez o el argentino Fabio Escobar que debutó este miércoles jugando solo 45 minutos.

El entrenador confesó que a Diego Laxalt, última incorporación de Peñarol, tiene de 15 a 20 días para ponerse a punto físicamente, razón por la que no estará en el arranque oficial de la temporada, previsto para el 1° de febrero con la Supercopa y una semana después con el Torneo Apertura.

Peñarol Maximiliano Olivera Diego Aguirre

