Peñarol le regaló una camiseta oficial a Arturo Vidal y lo hizo socio: mirá el encuentro protocolar con Walter "Indio" Olivera

Arturo Vidal Foto: @OficialCAP Javier Méndez, Walter Olivera y Arturo Vidal Foto: @OficialCAP

Peñarol aprovechó el amistoso de la Serie Río de la Plata contra Colo Colo para regalarle una camiseta y hacer socio del club a Arturo Vidal.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Figura de gran recorrido internacional, jugó en Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Flamengo y Athletico Paranaense, Vidal volvió al fútbol chileno en 2024 para jugar en Colo Colo. Actualmente tiene 38 años.

El encargado de llevarle la camiseta, con la número 23, y de entregarle el carné de socio fue el director de relaciones institucionales del club, Walter "Indio" Olivera.

20250121 Arturo Vidal Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: @OficialCAP Arturo Vidal Foto: @OficialCAP El intermediario del encuentro fue Javier Méndez, referente de Peñarol en las temporadas 2024 y 2025 que semanas atrás rescindió contrato con Peñarol y se convirtió en jugador de Colo Colo.

Este tipo de acciones de marketing son realizadas por Peñarol desde hace años con varios jugadores de renombre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2014108619977965596&partner=&hide_thread=false @kingarturo23 pic.twitter.com/oqU1MaxHpM — PEÑAROL (@OficialCAP) January 21, 2026