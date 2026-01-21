Dólar
Peñarol le regaló una camiseta oficial a Arturo Vidal y lo hizo socio: mirá el encuentro protocolar con Walter "Indio" Olivera

21 de enero 2026 - 20:06hs
Foto: @OficialCAP
Peñarol aprovechó el amistoso de la Serie Río de la Plata contra Colo Colo para regalarle una camiseta y hacer socio del club a Arturo Vidal.

Figura de gran recorrido internacional, jugó en Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Flamengo y Athletico Paranaense, Vidal volvió al fútbol chileno en 2024 para jugar en Colo Colo. Actualmente tiene 38 años.

El encargado de llevarle la camiseta, con la número 23, y de entregarle el carné de socio fue el director de relaciones institucionales del club, Walter "Indio" Olivera.

El intermediario del encuentro fue Javier Méndez, referente de Peñarol en las temporadas 2024 y 2025 que semanas atrás rescindió contrato con Peñarol y se convirtió en jugador de Colo Colo.

Este tipo de acciones de marketing son realizadas por Peñarol desde hace años con varios jugadores de renombre.

