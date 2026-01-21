Incidentes entre hinchas de Peñarol con la Policía provocados por agresión inicial de barras de Colo Colo

Hinchas de Peñarol se enfrentaron en las afueras de la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario con la Policía, en la previa del amistoso que los aurinegros jugarán contra Colo Colo desde la hora 21.00 por la Serie Río de la Plata.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Una vez más, el torneo de pretemporada que se disputa en Uruguay desde 2022, se ve manchado por acciones de violencia cometidas por los barras que llegan desde el extranjero.

Las puertas del Estadio Centenario se abrieran recién a la hora 19.30 cuando ya había cientos de hinchas de Peñarol haciendo cola en las afueras del Centenario, ubicado en el Parque Battle, en el corazón de Montevideo. Eso ya enrareció el ambiente.

Cuando un largo contingente de hinchas de Peñarol esperaba para entrar la tribuna Ámsterdam, pasó un grupo de parciales de Colo Colo que los atacó.

PEÑAROL Peñarol le regaló una camiseta oficial a Arturo Vidal y lo hizo socio: mirá el encuentro protocolar con Walter "Indio" Olivera

PEÑAROL Peñarol 0-1 Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Facundo Batista a la cancha y Diego Aguirre prueba con un doble 9

Eso generó la inmediata reacción de hinchas de Peñarol, pero también la intervención de la Policía.

Esta se enfrentó con hinchas de Peñarol.

Se produjeron corridas por el Club de Tiro y el Parque Méndez Piana, escenarios deportivos cercanos al Estadio Centenario.

Los hinchas de Colo Colo también cometieron algunas tropelías por comercios cercanos al estadio.

Hay un vallado previsto en la tribuna Olímpica para separar a los parciales de Peñarol que se ubiquen en esa tribuna de los barras de Colo Colo que estarán apostados en la tribuna Colombes.

La semana pasada, barras de Colo Colo se enfrentaron con sus pares de Huracán y hubo un herido de entidad.

Antes, los seguidores de Colo Colo se enfrentaron con los de Universidad Católica de Chile, en ocasión de un partido contra Unión de Santa Fe.

A pesar de todos estos antecedentes, los hinchas permanecieron sin ningún tipo de problemas en Uruguay.

El 21 de enero, barras de Unión le robaron camisetas a sus propios jugadores en el estadio Luis Franzini, un escenario donde se han vivido escenas dantescas en los últimos años.

El turismo de barras volvió a escribir páginas de violencia este miércoles.