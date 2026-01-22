Se probó en Nacional, cambió fútbol por boxeo, lo incorporó River Boxing Team, sueña con ser campeón mundial y el sábado defiende su título continental: la historia de Javier Cardozo

A los 12 años Javier Alejandro Cardozo Bottino soñaba con ser futbolista. Jugaba en Central Español, cuando un día lo llamó Nacional. Se ganó un lugar en la captación de los tricolores, pero, sorpresivamente, aquel camino se disolvió. Entonces, Juan Petracca , un entrenador de boxeo que lleva 20 años transmitiendo su pasión por el deporte y vecino del barrio, invitó a aquel niño a que se fuera a probar en el gimnasio del Club Canillitas . Desde entonces se enamoró del boxeo. Fue medalla de plata en los Juegos Odesur de 2022. En 2025 se incorporó a River Boxing Team y en diciembre pasado se consagró campeón continental , mientras ahora proyecta su sueño de ser campeón del mundo .

Este sábado de noche en Punta del Este Convention & Exhibition Center defenderá su título en peso ligero de la Feconsur (Federación Cono Sur) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su undécima pelea como profesional frente al argentino Laureano Ubiedo .

El 18 de marzo de 2023 debutó como profesional, después de ganar todo como amateur. Forma parte del plantel de boxeo de River Plate argentino y llega a la pelea de este sábado con un récord de 9 victorias, de las cuales 7 fueron por KO y una derrota.

Es número 1 de Uruguay en su categoría y está en el lugar 77 en el mundo entre 2.700 en el ranking de BoxRec. Tiene tres estrellas y un futuro enorme.

El perfil de la Pantera Cardozo

En la semana previa a su pelea en Punta del Este, la Pantera Cardozo y su entrenador, Petracca, recibieron a Referí en el gimnasio de Huracán Buceo, en donde completó la preparación.

“La Pantera es un boxeador muy completo, tiene buen ataque, buena defensa, es ambidiestro, boxea de la misma forma de derecha como de izquierda. Desarrolla un boxeo muy atractivo, es un boxeador que da espectáculo, además de ganar las peleas, las últimas, por KO. Tiene un récord de 10 peleas, 9 ganadas, 1 perdida, con 7 KO. Estos números expresan que tiene un porcentaje casi del 80% de KO. Ahora estamos trabajando fuerte para mejorar su pegada, para que sea un boxeador aún más explosivo, una condición que ya la tiene innata. Es un boxeador talentoso y aparte disciplinado”, resumió Petracca sobre Cardozo.

Sobre su pupilo, agregó: “Tiene todo lo que cualquier entrenador quisiera de un boxeador. Además del coraje, talento y disciplina, tiene esos movimientos que le permitieron ganarse el apodo de Pantera porque es como un felino en sus movimientos. Es muy seguro de sí mismo. Es de los que crece cuando sube al ring. En vez de amilanarse, se potencia. Tiene velocidad, fuerza y pegada. Es muy evasivo y boxea desde las dos guardias, como muy poquitos en el mundo actualmente. Cuando estás frente a él no sabés si es derecho o zurdo. Te puede hacer una pelea de zurdo como derecho y no pierde la técnica”.

La charla con la Pantera Cardozo: “Sueño con ser campeón del mundo”

Ese perfil tan explosivo con los guantes dejó paso a un hombre de hablar pausado a la hora de contar su vida en el boxeo. Mientras toma el cinturón que lo distingue como campeón continental, comienza la charla con Referí, que se desarrolló de esta forma:

¿Qué representa tener hoy este cinturón en tus manos?

Es el primer logro a nivel profesional luego de todo el trabajo que venimos haciendo con Juan (Petracca) desde hace muchos años. Obviamente que apuntamos a mucho más y que esto es el primer paso de grandes cosas. Es todo un proceso en el que venimos paso a paso y con la disciplina y el trabajo que le venimos dando brindando resultados.

En algunos lugares en la infancia te conocen como Alejandro, en el boxeo mundial como Javier o La Pantera. ¿Cómo te gusta que te llamen?

Fue medio entreverado (se ríe). Al principio comenzamos como Team Bottino (apellido materno), después surgieron cosas. Tuve un año y medio alejado del deporte por circunstancias de la vida, pero asimismo le seguimos metiendo enfocado a eso y seguimos en el deporte. Siempre retomando esto que nos gusta. Hoy en día seguimos en el boxeo, igual que hace 11 años. Ahora, Javier es el nombre que me identifica en el boxeo, ya todos me conocen como Javier Cardozo o La Pantera a nivel internacional.

¿Qué representa en tu vida el guante de boxeo?

El boxeo me dio mucha dirección, me encaminó en la vida, y hoy sueño con vivir del deporte, que me gusta muchísimo. Entrenamos todos los días doble horario, a las 7 de la mañana en el primer entrenamiento y de tarde el segundo. Así que obviamente dedico mucho tiempo a esto con Juan. Así mismo le dedicamos ese tiempo porque las metas que tenemos son grandes, así que requieren de mucho trabajo.

¿Cuáles son esas metas?

Como todo deportista, obviamente procuro llegar a lo máximo en el deporte. Hoy aspiro a ser campeón mundial. Por eso mi meta está allí. Como te dije, es todo un proceso que se irá dando paso a paso, con metas que nos vamos poniendo en el corto, mediano y largo plazo. Obviamente que ese objetivo será el largo plazo. Pero venimos en camino y vamos bien.

Vamos a conocer un poco de tu historia. ¿Vos naciste en qué barrio?

Nací en Piedras Blancas. A los siete años me mudé para Malvin y hasta hoy estoy aquí. Tengo seis hermanas y un hermano. Soy el quinto. Mi hermano hizo un poquito de deporte de contacto, pero no mucho tiempo, y mi hermana también está en el boxeo, aunque hoy en día no le gusta entrenar mucho pero es una despegada también. Anda muy bien y está un poquito desmotivada, pero ya la vamos a traer con nosotros.

Debe encontrar en vos una buena motivación, ¿verdad?

Sí, claro que sí, pero hoy en día no sé qué le está pasando, que no le está gustando eso. Son etapas, pero ya la vamos a arrimar con Juan, que la formó también.

¿Cómo viste aquel proceso en el que dejaste el fútbol por el boxeo? ¿Cómo fue esa primera charla con Juan, cuando te convenció para que fueras al gimnasio a descubrir el boxeo?

Arranqué cuando niño a jugar al fútbol. Me llevó mi madre a Euskal Erria y me gustó. Hice todo el baby fútbol. Después fui a Central Español, donde jugué un tiempo. Jugaba como volante, en cualquiera de las tres posiciones. Era medio talentoso, rápido y manejaba las dos piernas. Le pego con las dos. Fue entonces cuando me citó Nacional a una prueba, quedé, pero después me dejaron libre del club y justo estábamos con Juan en el boxeo. En ese momento sentí que formamos un vínculo familiar. Entonces, por un lado viví la experiencia del fútbol, en el que me dejaron libre y, en ese momento, como que el boxeo me llamó, me empezó a ir bien, me llevó más a lo familiar y me quedé, me quedé hasta el día de hoy, cuando seguimos juntos con Juan.

¿Qué te dio el boxeo? ¿Ese sentido de pertenencia?

Me dio una dirección de vida, un camino, valores, obviamente. También disciplina, humildad, compañerismo, todos esos valores que te da el boxeo y que hoy siento que he implementado. Día a día voy intentando mejorar también porque somos seres humanos y no somos perfectos.

A los 12 años empezaste a entrenar boxeo. ¿En qué momento te empezaste a sentir realmente boxeador?

Al alto nivel, cuando a los 16 años viajamos a Chile a unos Juegos Sudamericanos.

¿Ese fue tu primer viaje?

Sí, mi primer viaje, que me permitió ganar una medalla de plata. Peleé la final con Chile. Fue una pelea muy apretada, que siento que la pude haber ganado. La localidad pesó. Cuando peleas afuera tenés que ganar muy claro. A partir de esa competencia siempre estuve en la selección. Salí campeón nacional amateur seis veces. Después fui a los Juegos Odesur de 2022, en Asunción. Logré una medalla de plata. Por allí transcurrió todo el proceso amateur. Después pasamos al profesionalismo, hicimos dos peleas, por circunstancias de la vida seguimos metiéndole y el sábado vamos para la décima pelea profesional.

El salto internacional de la Pantera Cardozo a River Boxing Team

¿Cuándo sentiste que había llegado tu momento en el boxeo profesional?

Sinceramente, aquí, a nivel nacional, habíamos logrado todo lo que nos propusimos. Juan me decía, ‘creo que vas a ser el mejor boxeador del Uruguay’. Hoy en día, respetando el proceso de todos los boxeadores, siento que si no soy el mejor, estoy ahí como uno de los mejores. Al nivel del ranking, me tienen como el mejor. De todas formas, apuntamos a mucho más a nivel internacional. Hicimos todo el proceso amateur y ya no había más nada que hacer allí, por tanto dimos el pasito al profesionalismo.

¿Te impactó el cambio?

Sí, porque es más sacrificado, más dedicado. Tenés que ser un profesional en este deporte y hay que poner el foco en todo, en la alimentación, el descanso, entrenar como un profesional. No hay excusa, llueva, truene o con sol hay que estar en el gimnasio. El proceso que llevamos día a día en esta pelea es muy duro, ahora mismo estamos entrenando con un preparador físico en doble horario. Físico de mañana y boxeo de tarde.

¿En los últimos meses viste una transformación radical en tu carrera al integrarte al plantel de River Boxing Team? ¿Qué representó ese paso para vos?

Cuando íbamos a agarrar esa pelea con Nahuel Espíndola (en Buenos Aires), sabíamos que era una pelea difícil. Él era bueno, y aceptamos el reto. Sentíamos que estábamos preparados. Y queríamos ese lugar... porque le meto día a día para llegar a las grandes cosas. No intento buscar un camino corto, ni pensar boxeadores débiles para pelear. Siento que tengo que pelear contra el mejor, voy a ir contra el mejor y allí medirnos para ver quién es el mejor.

Esto ocurrió hace siete meses.

Sí, y hace 6 meses firmamos contrato con River. Fui a pelear y le iba a ganar. Hicimos una pelea parejita y yo creo que la gané. Sí, entiendo que la gané (ganó el argentino por puntos en fallo dividido). Fue una pelea muy cerrada, pero los jueces lo vieron de esa manera. Uno me vio ganador a mí y dos a él. La pelea está en YouTube para mirar, así que la pueden ver allí. Uno o dos días después nos llamó el promotor de River, que nos quería firmar, y así ocurrió. Nosotros sabíamos que, incluso perdiendo, a veces ganas y así fue: perdimos y ganamos esto de estar con River hoy en todo este proceso que venimos haciendo, y ganar el cinturón ya es un primer paso con ellos y ahora vamos a superar más obstáculos. Obviamente que en el boxeo en Uruguay no hay mucha visión, no hay muchas veladas profesionales. Para hacer una carrera en el boxeo hay que pensar en salir al exterior y fue así como aprovechamos esta oportunidad. Obviamente que River es una vidriera muy grande y nos va a hacer más visibles a nivel internacional, para que nos vea más gente y para demostrar el talento que tenemos.

Estudiaste hasta quinto año de liceo.

Exactamente. En la pandemia pasaron cosas, tenía 18 años y justo había agarrado un trabajo, no me daban los horarios y necesitaba trabajar. Entonces le metimos al trabajo. Quién sabe si en el día de mañana se me da la oportunidad de completar el estudio.

¿Qué te gustaría estudiar?

Estaba estudiando Deporte y recreación en la UTU Deporte. Obviamente me vinculé a estudios relacionados con el deporte. Cuando no haga más boxeo, una posibilidad es enseñar mis conocimientos y ser profesor. Un segundo Juan mejorado, sí (se ríe), con una versión mejorada.

¿Quién te puso el apodo de Panterita?

Juan.

¿Te sentís Panterita?

Me lo puso cuando tenía 12 años y hoy, con 23, todo el mundo me conoce como el Pantera. Era muy rápido, muy ágil y con mis movimientos me quedó este apodo.

¿Dice tu entrenador que sos tan buen boxeador con la derecha como con la izquierda?

Eso es algo que lo trabajamos desde chico y lo fuimos implementando día a día, entrenamiento tras entrenamiento y actualmente puedo boxear con los mismos movimientos de derecha como de zurdo. Y los rivales se ven sorprendidos por eso. Están acostumbrados solo a pelear con derechos o zurdos. Aprovecho esa ventaja.

La mirada de Petracca sobre la incorporación de Cardozo a River argentino

Tras la charla de Referí con el boxeador, su entrenador Petracca, profundizó en detalles de lo que representó firmar para River argentino: "Cuando firmamos con la promotora de River Boxing Team de Argentina, ellos lo vieron como un proyecto interesante. De hecho, quieren estirar el contrato. Tenemos un contrato vigente y ellos lo quieren estirar. Nosotros entendemos que a él le faltan entre tres y cinco peleas para consolidarse en las grandes ligas. Para decir, viene un rival, que sea el que sea, que nosotros estamos para plantarle cara y para ganarle. Entonces estamos en esa etapa de crecimiento. Y pasar a ser parte de River Boxing Team creo que fue una gran motivación porque sentí que tenías un respaldo de una institución como River Plate argentino. Nos brindan mucha atención, nos valoran mucho. Sentimos que nos cuidan y que nos valoran. Estamos en una etapa de crecimiento, de formación en el boxeo profesional a este nivel y creemos que ellos son la promotora que nos está dando esas oportunidades, que está invirtiendo, pensando nosotros en el futuro, más allá del resultado y la parte económica. Está apostando a formar ese atleta de elite".

Consultado sobre la proyección que le ve a la Pantera Cardozo, respondió: "Es un boxeador que puede tener la posibilidad de un título mundial algún día. No sabemos cuándo. Creo fielmente que la posibilidad la vamos a tener. Estamos haciéndolo todo lo mejor que podemos para lograr ese sueño".