Guillermo Reyes se retiró del fútbol a los 39 años: la carta con la que se despidió el exgolero de Defensor Sporting y Peñarol

El golero Guillermo Reyes , que en 2025 jugó para Plaza Colonia , decidió retirarse del fútbol profesional a sus 39 años, luego de casi 20 años de carrera.

El arquero comunicó su decisión con una carta publicada en su cuenta de Instagram. "Hoy cierro una etapa que marcó mi vida para siempre. Después de muchos años dedicados al fútbol profesional, ha llegado el momento de decir adiós a la carrera que me enseñó disciplina, sacrificio y pasión", comenzó escribiendo Reyes.

"El fútbol me dio mucho más que partidos y resultados : me regaló amistades sinceras, lecciones inolvidables y la oportunidad de crecer como persona dentro y fuera del campo", continuó el desde hoy exjugador, que agradeció a "entrenadores, compañeros, cuerpos técnicos, médicos, utileros y a todos aquellos que, muchas veces desde el anonimato, hicieron posible que pudiera cumplir este sueño", así como a su familia y amigos.

"Hoy dejo el fútbol profesional, pero no el amor por este deporte. El balón seguirá siendo parte de mi vida, desde otro lugar, con la misma pasión de siempre. Gracias, fútbol, por tanto", sentenció.

NACIONAL El equipo de Nacional que probó Jadson Viera, con un juvenil en la defensa, en el amistoso interno ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guille Reyes (@guille.reyes.75)

La carrera de Guillermo Reyes

Reyes comenzó su carrera en Danubio, pero debutó profesionalmente en Peñarol el 25 de noviembre de 2007, en un clásico ante Nacional. En una de las últimas jugadas de ese encuentro, golero Juan Castillo se lesionó en un cruce con Richard "Chengue" Morales, y Reyes lo sustituyó para disputar los últimos minutos.

El arquero solo disputó un partido más con el aurinegro. En 2009 pasó a Rocha, y un año después recaló en Rentistas, club en el que se mantuvo hasta 2014. Tras un paso por Huachipato de Chile volvió a Rentistas en 2015, y un año después llegó a Defensor Sporting, equipo con el que ganó el Torneo Apertura de 2017.

0021667427.webp Guillermo Reyes durante su etapa en Defensor L. Carreño

Se fue del violeta a principios de 2020, cuando volvió a Chile para jugar en Universidad de Concepción. En 2022 pasó a Deportivo Maldonado, club en el que estuvo tres años hasta llegar a Plaza Colonia en 2025.

En su última temporada Reyes jugó siete partidos, tres por la Liga AUF Uruguaya (en la que Plaza terminó descendiendo a la Segunda División Profesional) y cuatro por la Copa AUF Uruguay, en la que el patablanca perdió la final con Peñarol.

Reyes fue una de las figuras destacadas de Plaza durante la copa, con seis penales atajados: sacó dos en la tanda de penales contra Wanderers de Durazno en los dieciseisavos de final, atajó otro en la hora contra Albion por los cuartos y rechazó otras tres penas máximas en la tanda contra Racing por las semis.