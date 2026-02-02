Después del clásico ante Nacional, cinco jugadores de Peñarol están en duda para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Peñarol se llevó el primer título oficial del año al ganar la Supercopa Uruguaya 2026 en definición por penales en el clásico ante Nacional luego de igualar 0-0 en los 120 minutos en el partido que se jugó este domingo en el Estadio Centenario.

Los aurinegros jugaron un partido aceptable dentro de un pobrísimo rendimiento de ambos, pero ganaron el título de todas maneras ante un rival que mostró menos.

El saldo negativo para Diego Aguirre es que terminó con varios futbolistas lesionados.

Diego Aguirre se mostró preocupado luego del título conseguido por Peñarol en el clásico ante Nacional.

COPA LIBERTADORES Comienza la Copa Libertadores 2026: los tres partidos de la semana y ya juega un club uruguayo

NACIONAL El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

Es que más allá de haber ganado, cinco futbolistas terminaron con distintas lesiones y varios de ellos, en defensa.

gonzalo carneiro nahuel herrera supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Nahuel Herrera solo aguantó el primer tiempo y según informó este lunes una fuente del club a Referí, es muy difícil que pueda jugar ante Montevideo City Torque el próximo fin de semana cuando comience la Liga AUF Uruguaya.

A su vez, también salió lesionado ante Nacional el zaguero Lucas Ferreira y es otro que está en duda.

Otro futbolista que culminó con problemas físicos fue Eduardo Darias, quien está volviendo de varios meses de inactividad tras operarse de ligamentos cruzados.

Emanuel Gularte, otro de los zagueros, tuvo un fuerte pisotón en un dedo de uno de sus pies y deberá hacerse exámenes para constatar si tiene o no una pequeña fractura.

jesús trindade julián millán supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Asimismo, Jesús Trindade, quien fuera el capitán aurinegro en el clásico ante Nacional, jugó los últimos minutos como delantero, ya que no podía correr en el mediocampo por una molestia muscular.

Este panorama no es el mejor para el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, sobre todo, pensando que ya este fin de semana comienza la Liga AUF Uruguaya y en la primera fecha enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo.