Legisladores de la coalición junto a políticos de América y Europa reclamaron por una "transición ordenada y en breve plazo" en Venezuela

Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación este miércoles, en Caracas (Venezuela). El chavismo cierra filas tras la captura de Maduro en torno a Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada.

En el marco del Foro América Libre, legisladores de la coalición junto a más de un centenar de políticos de América y Europa reclamaron la "liberación de todos los presos políticos, el ingreso irrestricto de organizaciones internacionales de derechos humanos y el desmantelamiento del aparato represivo en Venezuela" .

En un comunicado divulgado en X por el diputado Juan Martín Rodríguez, secretario general del Parlatino, el foro manifestó su "profunda preocupación por la persistencia de la crisis política, humanitaria e institucional en Venezuela" .

"Mientras que el dictador está preso, la dictadura sigue en el poder. El Foro América Libre constata que la única manera de que Venezuela pueda recuperar su soberanía es a través de una transición ordenada y en breve plazo a una democracia plena donde la voluntad soberana del pueblo venezolano y sus derechos fundamentales sean respetados", continúan.

En este marco, exigen "la liberación inmediata de todos los presos políticos, el ingreso irrestricto de organizaciones internacionales de derechos humanos y el desmantelamiento del aparato represivo" . Además, solicitan la "apertura del espacio cívico con plenitud" .

"Esta apertura implica pasos decisivos hacia el restablecimiento de la independencia judicial, la separación efectiva de los poderes del Estado, la plena vigencia de la Constitución y el respeto de los tratados internacionales, la garantía de las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación, la legalización de los partidos políticos y la restitución de los derechos políticos de los ciudadanos", explicaron.

En cuanto al gobierno de Delcy Rodríguez, desde el foro manifestaron desconocer "toda pretensión de legitimidad del régimen de facto".

En este marco, aseguraron que "no habrá transición democrática sin una oposición unida, legítima y sin exclusiones, orientada a lograr elecciones libres y transparentes con acompañamiento internacional".

"La recuperación democrática también exige garantizar la soberanía efectiva del pueblo venezolano sobre sus recursos naturales", agregaron.

"Advertimos que la crisis venezolana tiene una dimensión regional y global. La presencia e influencia de otros regímenes autocráticos como Cuba, Irán y Rusia, así como de grupos terroristas internacionales, redes de crimen organizado transnacional y narcotráfico, constituye una amenaza directa a la seguridad y estabilidad del hemisferio y debe ser desarrollada como parte de una transición democrática sostenible", expresaron después.

Finalmente, llamaron a la comunidad internacional a "actuar con decisión" para acompañar al pueblo venezolano en "su lucha por libertad, dignidad y justicia".