"Uruguay no tiene ningún tipo de enemigos": Lubetkin descartó vínculo entre comunicado por Venezuela y pausa de visas de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , descartó que el comunicado firmado por Uruguay junto a otros países tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro haya tenido relación con la posterior decisión de Washington de pausar la emisión de visas de inmigrantes.

Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España adhirieron a un documento en el que se expresó " profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela " y se cuestionó "cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos".

"Es todo especulativo", sostuvo, y agregó que hay países que firmaron la declaración que "no fueron incorporados en la lista de 75" (países contemplados por la nueva política exterior de la administración estadounidense), por lo que "algo está mal en esa teoría".

El canciller indicó además que Uruguay no recibió "ninguna comunicación formal" por parte de Estados Unidos sobre la pausa en los visados. "Nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros", afirmó.

En ese marco, aseguró tener la "total serenidad de que esto va a ser resuelto en breve", ya que las autoridades uruguayas se encuentran en diálogo con el gobierno estadounidense. "La sensación es que las autoridades de EE.UU. adecuarán en un breve plazo esta situación", agregó.

El diálogo con Estados Unidos

El pasado jueves, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y ambos brindaron una conferencia de prensa en la que señalaron que no contaban con información detallada sobre la decisión de la administración de Donald Trump, pero que ya se estaba trabajando para intentar revertirla.

Orsi explicó que comenzó un "trabajo de ida y vuelta" para "aclarar la situación y ver hasta dónde nos afecta". Como primera conclusión, indicó que "desde el punto de vista numérico no es muy importante", ya que la medida no afecta las visas de viaje sino únicamente las de inmigrantes, aunque admitió que "desde el punto de vista de la señal" sí "preocupa" al gobierno.

Por su parte, Rinaldi afirmó que envió "muchos mensajes a la Casa Blanca para aclarar cuál es el tema". "No puedo dar mucha información porque estamos trabajando en eso", señaló.

El embajador también dijo que está "empujando y mucho" para que Uruguay ingrese al Visa Waiver Program, el programa que permite viajar a Estados Unidos sin visa por turismo o negocios, una posibilidad que comenzó a plantearse en 2024.

Rinaldi consideró que "esa puede ser la razón" por la que Estados Unidos "haya ido a mirar" la situación de uruguayos que "están viviendo en beneficio del gobierno en Estados Unidos". En tal sentido, aclaró que la medida "no afecta al turista, no afecta al negociante, no afecta nada, solamente afecta a la Green Card, la residencia".

La postura de Uruguay sobre Venezuela

Lubetkin sostuvo que existe una "realidad internacional muy compleja" que Uruguay está manejando "con mucha serenidad", apelando a su historia diplomática, tradiciones y líneas de acción, lo que, según dijo, "está dando muy buenos resultados".

Indicó que "un buen lector puede entender perfectamente la actitud del gobierno uruguayo" frente a su rechazo a "activar estos mecanismos de acción internacional militar" como el aplicado por Estados Unidos, y su oposición a "decidir fuera de sus marcos locales qué es lo que tienen que hacer en otro país".

Al mismo tiempo, recordó que Uruguay no reconoce el resultado electoral que, según Maduro, le dio la victoria en 2024. "Por lo tanto quien sustituyó al presidente no reconocido", Delcy Rodríguez, "tampoco" es reconocida como presidenta encargada de Venezuela. "Estamos actuando con total coherencia. Que se lean los documentos nuestros, por favor. Nuestra señal es muy precisa, muy clara", afirmó.

Lubetkin cerró la entrevista señalando que "Uruguay no tiene ningún tipo de enemigos, es un país de diálogo, no tiene ningún tipo de conflicto, es sereno, no sorprende, y esto es extraordinariamente importante en este momento".