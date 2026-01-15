"Mandamos muchos mensajes a la Casa Blanca", aseguró embajador de EE.UU. en Uruguay tras reunión con Orsi por visas

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recibió este jueves en la residencia de Suárez y Reyes al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Louis Rinaldi , en el marco de la decisión de la administración de Donald Trump de incluir al Uruguay en la lista de países que verán congelada la tramitación de visas de inmigrantes.

Posterior a este encuentro y en conferencia de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Orsi y Rinaldi se refirieron a la situación y brindaron detalles del panorama para el Uruguay .

"Fue el tema número uno en la conversación" , destacó el presidente sobre el encuentro. La reunión ya había sido previamente pactada y se adelantó para este jueves ante el anuncio estadounidense de las últimas horas.

"Surge a partir de ahí un trabajo de ida y vuelta, de intercambio, para poder aclarar la situación y ver hasta dónde nos afecta" , explicó el presidente.

Tras esto, Orsi señaló que desde el "punto de vista numérico" la situación "no es muy importante", pero que desde la "señal" es algo que les "preocupa".

Por su parte, el embajador aseguró que está "trabajando muy fuerte" en el tema. "Mandamos muchos mensajes a la Casa Blanca para aclarar la situación", aseveró.

Rinaldi indicó después que desde que asumió como embajador ha estado "empujando mucho" para que Uruguay viaje sin visa, sin embargo, hay una cifra de uruguayos que están viviendo "en beneficio del gobierno en Estados Unidos".

"Estamos trabajando muy fuerte en esto. No afecta al turista, al negociante, al comercio, solamente afecta a la Green Card, la residencia. Todos los países tienen un porcentaje de migrantes legales que van a Estados Unidos y el porcentaje de la gente que está viviendo bajo beneficios del gobierno sobrepasa el porcentaje: no tengo el número exacto, sé que estamos bastante alto. No sabría decir si es de ahora o puede ser un número de años atrás. Estamos mirando y estudiando la situación, estamos trabajando y la vamos a aclarar", dijo.

EE. UU. congeló la tramitación de visas de inmigrantes

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados de inmigrantes a solicitantes de 75 países, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de extranjeros que buscan instalarse en el país. Aunque el gobierno no dio a conocer aún la lista oficial de países afectados, medios estadounidenses revelaron que entre ellos están Brasil y Uruguay, así como Afganistán, Egipto o Somalia.

"El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países", declaró un portavoz del Departamento de Estado. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", agregó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que entre los países afectados se encuentra, además de Rusia e Irán, Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Leavitt compartió un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones no problemáticas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. La lista incluye a Uruguay, así como a Colombia, Cuba y Nicaragua.

La suspensión, que entra en vigor el 21 de enero, afecta específicamente a visas para extranjeros que quieren vivir en Estados Unidos, pero no para las de corto plazo como las de trabajadores temporales, estudiantes o turistas, como los que se esperan que lleguen para el Mundial 2026.