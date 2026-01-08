Canciller venezolano respondió a Orsi por dichos sobre Maduro: dijo que no tiene "autoridad" para opinar y lo invitó a "ocuparse" de Uruguay

El canciller del régimen venezolano, Yvan Gil, criticó al presidente uruguayo Yamandú Orsi por sus declaraciones sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la situación que atraviesa Venezuela .

"El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela . Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie", escribió Gil en su canal de Telegram, donde adjunto una imagen de la noticia de Telemundo que consignó las declaraciones del mandatario uruguayo.

"Aún más grave, (Orsi) deliberadamente, omite que el Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio Presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos", continuó Gil.

Y cerró: " Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay , a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención , y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos . Venezuela seguirá su camino con independencia, dignidad y paz, le pese a quien le pese".

El mensaje de Gil llega poco después de que Orsi dijera que la caída de Maduro en Venezuela era una buena noticia "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia".

Días atrás, Gil había difundido en sus redes sociales que había mantenido una conversación con su par uruguayo, Mario Lubetkin, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. "Hemos enfatizado en la urgente necesidad de que toda la región repudie esta grave violación a nuestra soberanía", escribió Gil en sus redes sociales el pasado sábado 3 de enero, pocas horas después de la intervención militar que derivó en la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

La postura oficial del gobierno uruguayo fue transmitida por la Cancillería uruguaya en un comunicado, en el que Uruguay manifestó su "seria preocupación" por los acontecimientos que se habían registrado en Venezuela, en particular por los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil".

En el texto, Uruguay reafirmó “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región”, y reitera su rechazo a la intervención militar de un país en el territorio de otro.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señala el comunicado, en particular “el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Liberación de presos políticos

Bandera de Venezuela Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación este miércoles, en Caracas (Venezuela). El chavismo cierra filas tras la captura de Maduro en torno a Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Aunque Gil asegura en el mensaje contra Orsi que en su país "es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie", el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (hermano de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela) anunció este jueves la liberación de presos políticos en Venezuela.

"Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el dirigente chavista.

"Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", defendió Rodríguez.

Ademas, aseguró que no se habló con "ningún sector extremista", como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que "ellos son la negación de la política". "Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución", precisó.