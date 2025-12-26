Las vacaciones de Yamandú Orsi: el presidente estará fuera del país entre el 27 de diciembre y el 3 de enero

El presidente de la República, Yamandú Orsi , pidió a principios de diciembre autorización al Parlamento para ausentarse del país por "motivos personales" entre el 27 de diciembre y el 3 de enero de 2026 . Se espera que en ese lapso el mandatario pase algunos días de vacaciones con su familia para cerrar el año y empezar 2025.

La solicitud de autorización fue aprobada un día después de su ingreso a la Cámara de Senadores, es decir, el 9 de diciembre. Se trata de un procedimiento de rutina que deben cumplir los presidentes cuando se ausentan del país por más de 48 horas.

En este caso, según informó El País, no trascendió cuál será el destino del presidente y su familia .

CUMBRE DEL MERCOSUR "Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos", dijo Orsi por el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea

ACUERDO El "gol" que el gobierno de Orsi no pudo gritar: el Mercosur marca su "desilusión" con la Unión Europea pero se juega a la palabra de Meloni

La Presidencia quedará en manos de Carolina Cosse , que en una entrevista con La Diaria en los últimos días aseguró que se quedará en Montevideo para suplir a Orsi. "Tomar esa decisión un poco me liberó. Tengo cosas para estudiar, ordenar, así que por ahora me voy a quedar en Montevideo. Seguramente vaya a algunos eventos en enero, de corte tecnológico hay alguno, pero por ahora quizás en la segunda quincena me pueda ir para afuera", dijo en la entrevista.

Y agregó que le parecía mejor "estar a la orden" para ejercer la Presidencia desde Montevideo. "Así que, tranqui", cerró.

Viaje oficial a China

Al pedido de autorización anterior del presidente se sumó otro, que llegó a fines de diciembre al Parlamento, pero por trabajo.

El 22 de diciembre el Poder Ejecutivo remitió la solicitud para que Orsi se ausente del país entre el 29 de enero y el 8 de febrero de 2026 para hacer una visita oficial a la República Popular China.

Este fue definido por el canciller Mario Lubetkin como el acontecimiento más importante que tendrá el presidente en el corto plazo. El ministro aseguró que el mandatario viajará con una "importantísima presencia de empresarios", además de actores del gobierno.

"Pienso que este viaje a China que inaugura el 2026 será el punto de partida de una conclusión que podemos decir del 2025, en la cual hemos abierto grandes autopistas de temas relacionados con la integración, con el comercio, pensemos el acuerdo que hicimos con EFTA, a los temas de la paz internacional, a los temas del multilateralismo", resumió el canciller.