"Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos", dijo Orsi por el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea

El presidente de la República, Yamandú Orsi , aseguró que Uruguay está "a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos" para poder concretar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , que estaba planeado firmarse este sábado.

En la Cumbre del Mercosur celebrada en Brasil, Orsi reiteró que en la delegación diplomática hay "desilusión" por no firmar el tratado comercia l con el viejo continente este sábado. En este mismo sentido, ya se había expresado el canciller uruguayo Mario Lubetkin en una instancia con sus pares del Mercosur.

"No fue posible por la falta de consensos internos en la Unión Europea ", dijo Orsi durante la cumbre desarrollada en Brasil. Francia se oponía al acuerdo e Italia buscaba postergarlo , mientras que el jueves miles de agricultores se movilizaron en Bélgica en contra del tratado.

Este acuerdo permitiría al bloque europeo exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio, facilitaría la entrada al viejo continente de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos , algo que inquieta a los sectores afectados.

"Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que posteriormente la Presidencia Pro Tempore en coordinación con los Estados del Mercosur evalúen los próximos pasos a dar de este tan importante y esperado acuerdo", agregó el presidente uruguayo desde la localidad brasileña de Foz de Iguazú.

La nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay, que remplazará a Brasil en la presidencia rotativa del Mercosur al final de la cumbre. Sin embargo el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, dijo no haber recibido "ninguna comunicación oficial" al respecto. "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", había declarado el diplomático de Paraguay en una reunión con sus pares del Mercosur.

Orsi pidió por "la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela"

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil Foto: Presidencia de la República

El presidente Orsi también pidió por "la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela", durante su discurso de este sábado en Brasil en la Cumbre del Mercosur.

El primer mandatario uruguayo pidió que esta restauración sea "en el marco del derecho internacional", con "la integridad territorial de los Estados, el respeto a la soberanía e independencia de los Estados y la abstención del uso y la amenaza del uso de la fuerza".

En el mismo sentido se expresó el presidente brasileño Lula da Silva, que oficia como presidente pro tempore del bloque sudamericano. Da Silva afirmó que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Da Silva durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.