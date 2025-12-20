Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El uruguayo Guillermo Almada debutó con un empate en el Real Oviedo frente a Celta de Vigo

Luego de su salida del Valladolid en la Segunda División de España, Almada hizo su debut oficial con el Real Oviedo en LaLiga

20 de diciembre 2025 - 13:39hs
Guillermo Almada

Guillermo Almada

EFE

El Real Oviedo y Celta de Vigo empataron 0-0 en el estadio Carlos Tartiere en el estreno del entrenador uruguayo Guillermo Almada al frente del equipo asturiano, luego de su reciente salida del Valladolid, en un partido en el que los locales fueron más incisivos en la segunda parte, pero sin conseguir batir el arco del rumano Ionut Radu.

El punto le sabe a poco al Real Oviedo, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en condición de local cuatro partidos con el mismo resultado (0-0), mientras que los gallegos se quedan en puertas de meterse en los puestos europeos.

Guillermo Almada
Guillermo Almada en su debut con el Real Oviedo de España

Guillermo Almada en su debut con el Real Oviedo de España

Luego de haber dirigido 18 partidos en el Valladolid, Almada alcanzó un acuerdo recientemente para dar el salto hacia la Primera División del fútbol español y ser el nuevo entrenador del Real Oviedo, elenco que consiguió el ascenso esta temporada.

En su debut, igualó sin goles frente al Celta de Vigo en el marco de la jornada 17 de LaLiga EA Sports en un partido en el que jugó el uruguayo Federico Viñas, el delantero que acumula un gol en la presente temporada.

Guillermo Almada en su primera práctica en Oviedo
URUGUAYOS

Firmó, se puso la campera y a la cancha: el uruguayo Guillermo Almada tuvo su primera práctica en Oviedo y se prepara para debutar en LaLiga de España

Guillermo Almada en la Copa Intercontinental 
URUGUAYOS

Guillermo Almada es nuevo DT de Oviedo: se confirmó la contratación del uruguayo, que dirigirá en LaLiga de España, tras desvincularse de Valladolid

Guillermo Almada hizo su debut con el Real Oviedo

Hace cuatro días atrás, el 16 de diciembre de 2025, el Real Oviedo hizo oficial la llegada del entrenador uruguayo con un comunicado en sus canales oficiales, y tras tres entrenamientos con el plantel debutó ante el Celta.

Almada estaba cuestionado en el Valladolid, equipo que al inicio del campeonato era favorito al ascenso a Primera, pero que al principio de esta temporada transita en el décimo puesto.

El gran desafío del Almada en su carrera es luchar la permanencia con el Oviedo, que tras el empate frente al Celta, se ubica en la 19° posición de la tabla con apenas 11 puntos, descendiendo de manera directa hasta el momento.

Temas:

Guillermo Almada Real Oviedo Celta de Vigo Valladolid

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Paraguas y banderas prohibidas, tejidos rotos y un trabajo de herrería: cómo burlaron los hinchas de Peñarol todas las medidas de seguridad en la primera final ante Nacional en el CDS

El argentino Marcelo Gallardo
NACIONAL

El increíble caso de Nacional 2012 de Marcelo Gallardo: lanzó al mercado a una decena de entrenadores con Bava, Cacique Medina, Jadson Viera, Damonte, Vicente Sánchez y Recoba, destacados

Nicolás De La Cruz
PENSANDO EN E

Nicolás De La Cruz se someterá a un tratamiento médico en su rodilla antes de la pretemporada en Flamengo con miras a llegar bien al Mundial 2026

La U15 de Peñarol campeona
PEÑAROL

Peñarol cerró con una sonrisa un preocupante año en formativas: la sub 15 se consagró campeona ante Danubio

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos