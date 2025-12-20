El uruguayo Guillermo Almada debutó con un empate en el Real Oviedo frente a Celta de Vigo
Luego de su salida del Valladolid en la Segunda División de España, Almada hizo su debut oficial con el Real Oviedo en LaLiga
20 de diciembre 2025 - 13:39hs
Guillermo Almada
EFE
El Real Oviedo y Celta de Vigo empataron 0-0 en el estadio Carlos Tartiere en el estreno del entrenador uruguayoGuillermo Almada al frente del equipo asturiano, luego de su reciente salida del Valladolid, en un partido en el que los locales fueron más incisivos en la segunda parte, pero sin conseguir batir el arco del rumano Ionut Radu.
El punto le sabe a poco al Real Oviedo, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en condición de local cuatro partidos con el mismo resultado (0-0), mientras que los gallegos se quedan en puertas de meterse en los puestos europeos.
Luego de haber dirigido 18 partidos en el Valladolid, Almada alcanzó un acuerdo recientemente para dar el salto hacia la Primera División del fútbol español y ser el nuevo entrenador del Real Oviedo, elenco que consiguió el ascenso esta temporada.
En su debut, igualó sin goles frente al Celta de Vigo en el marco de la jornada 17 de LaLiga EA Sports en un partido en el que jugó el uruguayo Federico Viñas, el delantero que acumula un gol en la presente temporada.
Hace cuatro días atrás, el 16 de diciembre de 2025, el Real Oviedo hizo oficial la llegada del entrenador uruguayo con un comunicado en sus canales oficiales, y tras tres entrenamientos con el plantel debutó ante el Celta.
Almada estaba cuestionado en el Valladolid, equipo que al inicio del campeonato era favorito al ascenso a Primera, pero que al principio de esta temporada transita en el décimo puesto.
El gran desafío del Almada en su carrera es luchar la permanencia con el Oviedo, que tras el empate frente al Celta, se ubica en la 19° posición de la tabla con apenas 11 puntos, descendiendo de manera directa hasta el momento.