River Plate hizo oficial el primer refuerzo para el 2026 y para la Copa Sudamericana

River Plate anunció en sus redes sociales la llegada del mediocampista argentino Fausto Vera , proveniente de Atlético Mineiro de Brasil , siendo el primer refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo de cara al 2026 en un año en el que afrontará la Copa Sudamericana .

El plantel de River Plate regresará este sábado a los entrenamientos después de las vacaciones posteriores al cierre de su participación en el Torneo Clausura y lo hará con la confirmación de la primera incorporación, ya que la dirigencia llegó a un acuerdo con Atlético Mineiro por el préstamo de Fausto Vera.

" Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. Este viernes 19 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra ", escribió el club en sus redes sociales.

El volante central de 25 años se realizó la revisión médica en la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde del pasado viernes y se sumará cuanto antes a la pretemporada de River bajo una cesión por un año, que incluye un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.000.000 .

River Plate cerró el primera refuerzo y ¿va por Leo Fernández?

En la últimas horas desde Argentina afirmaron que el Millonario volvió a tener en carpeta a Leo Fernández, el 10 de Peñarol, a quién ya tuvo en la mira el año pasado y que llegó a realizar una oferta al Toluca, dueño de su pase en ese entonces, pero la negociación no prosperó.

Por ahora, no ha habido contactos formales entre ambos clubes, pero la directiva comandada por Stefano di Carlo podría presentar una oferta con la metodología habitual de este mercado de pases: préstamo con opción de compra.

20251116 Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

Esta modalidad no será una excepción porque el Millonario buscará sellar la mayoría de las llegadas en esta ventana de transferencias con un préstamo seguido de opción, como hizo con Fausto Vera, para regular los gastos en las transferencias y bajar el riesgo de inversiones en ciertos futbolistas.

River viene de gastar cerca de 100 millones de dólares el pasado mercado, por lo que en esta ocasión va a ser muy cuidadoso con los montos y es por eso que apela a una cesión con opción a compra.