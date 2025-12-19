Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol cerró con una sonrisa un preocupante año en formativas: la sub 15 se consagró campeona ante Danubio

Peñarol le ganó 5-3 a Danubio y se consagró campeón uruguayo en la categoría sub 15 en un año preocupante para las formativas del club

19 de diciembre 2025 - 15:45hs
La U15 de Peñarol campeona

Foto: @JuvenilesAUF

Peñarol se consagró el jueves campeón de la categoría sub 15 en las formativas del fútbol uruguayo y cerró así un año que dejó a toda la dirigencia del club preocupada por el rendimiento global de sus juveniles.

La U15 fue la única categoría donde Nacional no pudo ganar ni meterse en la definición del certamen.

En la U15 Peñarol ganó el Torneo Apertura con 46 unidades, cuatro más que Nacional mientras que Danubio se quedó con el Clausura con 43 puntos, también cuatro más que Nacional.

Peñarol llegó a la definición con la ventaja de la Tabla Anual con 84 puntos, tres más que Nacional y Danubio.

El pasado viernes, en el Capurro, Danubio le ganó a Peñarol 4-2 forzando una finalísima que se jugó este jueves, también en el Capurro.

Ahí Peñarol ganó 5-3 con dos goles de Thiago Llambias y uno de Ezequiel Fernández, Nicolás González y Antú Daguer.

La U15 fue la categoría donde Peñarol había ganado por última vez una temporada de formativas, en 2023, dirigido por Guillermo De Armas que en 2024 pasó a dirigir a la U16.

El DT de la U15 de Peñarol es ahora Gastón Linares con Cafú de ayudante técnico y Agustín Yauza de preparador físico.

"Hemos tenido resultados en juveniles que han sido muy malos, muy malos y todos fueron dirigidos con cambios que determinó el presidente sacando al coordinador general (Fernando Curutchet, en enero de 2021) que termina haciendo hoy el ganador neto de todos los clásicos en formativas y de ganarnos por esa cantidad de puntos en la tabla general. Esos son horrores gravísimos y ahora hay que construir de vuelta", dijo el jueves el consejero Evaristo González en entrevista con Referí, manifestando la preocupación sobre el tema.

Peñarol fue campeón en Tercera que no es considerada una categoría juvenil porque está abierta a mayores.

El club ya proyecta cambios para reforzar y modificar su captación.

En U19, Peñarol fue cuarto en la Tabla Anual a 11 puntos de Nacional.

En U17 Peñarol tue tercero en la Tabla Anual a 14 puntos de Nacional.

En U16, Peñarol fue cuarto en la Tabla Anual a 17 puntos de Nacional.

En U15, Peñarol ganó el Apertura y fue campeón.

En U14, Peñarol fue octavo en la Tabla Anual quedando a 39 puntos de distancia de Nacional.

De 10 torneos cortos, contemplando solo Aperturas y Clausuras, solo ganó uno.

