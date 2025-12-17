Peñarol decidió posponer un año el cambio de césped del Campeón del Siglo: mirá la razón de una resolución de la que tomó parte el entrenador Diego Aguirre

Peñarol definió este miércoles posponer la obra del cambio de césped del estadio Campeón del Siglo y diferirla para fines de 2026. Razones de calendario y la indisponibilidad del Estadio Centenario por febrero y marzo llevaron al club a tomar una resolución donde tomó parte el entrenador Diego Aguirre.

Peñarol ya tenía definido montar una cancha de césped híbrido, es decir con 90% de pasto natural y 10% de césped artificial.

Desde hace varias semanas, presidente de infraestructura del club Diego Fernández viene trabajando en distintas cotizaciones para lograr la instalación de un producto garantido y con la contratación de profesionales idóneos en la materia para la instalación La obra requiere también el alquiler de una máquina de coser que se debe traer de Europa que es la une el césped natural con el artificial.

Sin embargo, tal como ya lo había adelantado el presidente Ignacio Ruglio la primera vez que habló sobre el cambio de la cancha, Peñarol tenía que estudiar bien la estructuración del calendario de 2026 y saber si iba a jugar fase de grupos o rondas previas de Copa Libertadores, de modo tal de saber cuándo debía tener pronto el estadio para jugar.

El plazo de las obras se estimaban entre 60 y 70 días para el caso de no tener un verano lluvioso.

Cuando fue consultado por el tema, el entrenador Diego Aguirre pidió que mientras el Campeón del Siglo no se pudiera usar, Peñarol debía jugar en el Centenario.

El entrenador es un obsesivo del ritmo de juego del equipo, de la dinámica que tienen que tener sus jugadores, de la propuesta ofensiva que requiere de un buen campo para que la pelota circule rápido y también como una forma de prevenir cualquier tipo de lesión de sus futbolistas, algo que se torna más propenso en campos de juego malos.

El 18 de febrero, Chayanne dará un concierto en el Estadio Centenario. El 21 lo hará Tini y el 10 de marzo tocará Bryan Adams.

"Esos shows tienen la posibilidad de tomar el estadio 10 días antes y devolverlo cinco días con posterioridad al espectáculo. Con esas fechas nos estaríamos perdiendo prácticamente todo febrero y más de la mitad de marzo", explicó Fernández a Referí.

"O sea, que en esas fechas Peñarol de ninguna manera puede jugar ni en el Campeón del Siglo ni en el Estadio Centenario. Por ende, se tomó la la determinación con el cuerpo técnico y con el presidente de que lo mejor es trasladar para el 2026 la obra, dejar ya todo contratado ahora en este tiempo, seguir trabajando con los permisos que se necesitan para ejecutar la obra y con todos los trámites pertinentes para el ingreso del césped al país y por eso va a quedar para el año que viene", agregó quien es desde junio el presidente de la infraestructura del club.

"No es viable con los tiempos que tenemos y es muy riesgoso porque en nuestro cronograma estaba previsto terminar la obra entre el 20 y 22 de marzo, sin ningún día de lluvia. Pero si nos agarraba un enero o un febrero lluvioso o el febrero nos complicaba hasta con poder llegar al primer partido Copa Libertadores.

En 2025 Peñarol jugó de local su primer partido el 8 de abril. En 2024 lo hizo el 10 de abril. En la Copa Libertadores volverá a jugar sobre esa fecha porque nuevamente será cabeza de serie de acuerdo a su ranking Conmebol.

"Yo entiendo que el primer equipo tiene que tener al menos dos o tres partidos en el césped antes de jugar por la Copa Libertadores. Entonces, por un montón de razones que son obvias, que es otro campo juego el que se va hacer, que es híbrido, que es más rápido, donde la pelota pica diferente, poníamos sobra la mesa un montón de variables que podían complicar al propio equipo", argumentó Fernández.

Consultado si Peñarol tenía en este momento dificultades económicas para abordar una obra que tiene un costo estimado de US$ 1 millón, el funcionario de Peñarol respondió: "Realmente no es un tema económico porque eso estaba resuelto con la empresa proveedora del césped con la que se acordó una muy buena financiación. Es un problema de calendario y por eso se tomó esa decisión".

Peñarol jugó su último partido este año el 23 de noviembre en el Campeón del Siglo. Fue el clásico de ida de la final de la Liga AUF Uruguaya.

Ruglio, después de su declaración inicial de que el tipo de obra que se iba a hacer dependía del calendario de Peñarol en la Copa Libertadores, le declaró a Carve Deportiva: "A inicio de noviembre encargar el trabajo, que las empresas apronten todo a lo largo de noviembre, apenas se termine el último partido del Campeón del Siglo poder levantar todo el piso, cambiar todo el drenaje, cambiar todo el riego, poner todas las capas de piedra, arena, tierra, poner después los panes de césped y el híbrido arriba. Y eso a final de febrero lo tendríamos pronto en algo que para el fútbol uruguayo sería un antes y un después, una cancha de híbrido".

Estas son las obras que se tienen que hacer en el Campeón del Siglo y que ahora se aplazarán por un año.

1- Nivelación láser de la cancha

La cancha del Campeón del Siglo se construyó en 2016 sobre una base de arena que presenta actualmente depresión en algunos lugares y se ha desnivelado por lo que cuando llueve el agua se acumula en esos sectores.

Por eso, lo primero que hará Peñarol es hacer un trabajo de nivelación laser.

La base de arena de la cancha es de 35 centímetros de los que hay 10 centímetros tapados con materia orgánica que se fue acumulando con el tiempo. Hay 10 o 12 centímetros que están contaminados y hay que sacarlos, luego se rellenarán unos cuatro o cinco centímetros con arena nueva para llegar a la altura deseada y luego nivelarla con maquinaria laser.

2- Modificación del sistema de riego

Lo que se va a hacer después es modificar el sistema de riego.

Peñarol tiene hoy en la cancha siete líneas de riego que cortan la cancha a lo ancho. Cuando se prenden las líneas riegan desde la línea uno a la siete contra la Tribuna Henderson, se levantan cinco aspersores por línea y riegan. Ahora se instalará un sistema valve in head, o sea, válvula en la cabeza donde se pueda prender, por ejemplo, solo el aspersor del córner entre la Damiani y la Cataldi o solo el área, es decir, independizar los 35 aspersores. Para eso hay que sacarlos todo y cambiar el controlador del sistema, la cañería y también las bombas.

El sistema de riego pasará a ser como el que tiene el Estadio Centenario o el que ya se implementó en Los Aromos, con las obras de refacción de las dos canchas que se inauguraron el 3 de julio de este año.

3- Colocación de los panes de césped

En una tercera etapa se colocarán los panes de césped.

4- Cocido del césped sintético

Finalmente se hará el cocido con el césped sintético con una maquinaria que se alquila y vendrá desde Europa.

Esa máquina de coser va pasando por la cancha insertando fibras sintéticas en el césped natural a una profundidad de 18 o 20 centímetros y con una separación de aproximadamente dos centímetros entre cada una. Eso permite que las fibras artificiales aumenten la estabilidad del terreno de juego.

Las raíces se unen así con el césped sintético y quedan más firmes y a su vez, la pelota pica diferente porque corre mucho más rápido.

Compra de luces para el proceso de fotosíntesis

También está contemplado en ese monto traer las luces que van a permitir los trabajos de fotosíntesis que no se pueden hacer con el sol que no da sobre un 50% de la cancha durante el invierno porque queda tapado por la Tribuna Henderson.

El pasado 24 de mayo, por ese sobreuso por encima de la vida útil, por el factor de no recibir sol en invierno y por el mal clima, Peñarol tuvo que emitir un comunicado para explicar las razones del pésimo estado del campo de juego, que meses después lució muy mejorado tras intensos trabajos de mejora con un estudio muy profundo, fertilización con drones y procesos de fotosíntesis realizados con luces led.

Un hincha de Peñarol cercó sin costo unas luces led que utilizan los equipos europeo para darle luz y calor a las plantas, de modo tal que puedan hacer ese proceso de fotosíntesis.

El herrero de Peñarol le adaptó a las luces una estructura de hierro y los funcionarios la dejan trabajando toda la noche en la zona afectada y a primera hora del día siguiente la cambian de lugar.

¿Cuál es la vida útil de una cancha con césped híbrido?

La durabilidad del césped híbrido es de 15 años aproximadamente. Esto es así si se juega en dicho escenario una hora y media cada 15 días, como en la actualidad.

Es un pronóstico de vida superior a la cancha actual que es de césped natural y cuya durabilidad era sensiblemente menor y a pesar de lo cual en Peñarol se siguió utilizando.