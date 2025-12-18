Dólar
Nacional / Partido Independiente

La mesa de coordinación de la Coalición Republicana se reunirá en busca de una alternativa al Frente

"Hasta ahora había existido una coordinación estrictamente parlamentaria y este es un segundo nivel de que se centrará en una mirada más política y estratégica de cara a las instancias futuras del país”, dijo el orientador del Partido Independiente Pablo Mieres

18 de diciembre 2025 - 5:05hs
coalicion republicana

La mesa de coordinación de la Coalición Republicana se reunirá este jueves por primera vez luego de que el Partido Independiente (PI) planteara avanzar en la consolidación de una “estructura más estable y permanente”. En la coordinación habrá tres representantes de cada fuerza política (PI, Partido Nacional y Partido Colorado)

“Nosotros valoramos este paso de manera muy significativa, puesto que hasta ahora había existido una coordinación estrictamente parlamentaria y este es un segundo nivel de coordinación que se centrará en una mirada más política y estratégica de cara a las instancias futuras del país”, dijo a El Observador el líder del PI y exministro de Trabajo, Pablo Mieres.

En la construcción de este espacio alternativo al del gobierno del Frente Amplio ha quedado afuera el Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos que, poco a poco, se fue alejando de sus exaliados y en la actual administración a votado varias veces junto a la izquierda.

"No alcanza con señalar las debilidades y ausencia de ideas del actual gobierno. No basta con demostrar que, transcurrido un año de gobierno, no se ha avanzado en temas centrales para el país como la seguridad o la educación con decir que es insólito que el Frente Amplio se haya tomado un año para elaborar un plan de seguridad, hecho que no tiene antecedentes en la historia del país o que las expectativas de crecimiento económico están sobrevaluadas y no se van a cumplir. Es imprescindible mostrar y entusiasmar a la ciudadanía con un proyecto alternativo que debe construirse desde ya", señaló Mieres.

"Por eso la reunión de este jueves es de particular importancia, porque marca el comienzo de un camino de coordinación y elaboración conjunta de contenidos para ofrecerle una esperanza y una opción renovada a los uruguayos. Esto sin dejar de lado la identidad de cada uno de los tres partidos, ni sus ámbitos de conducción y orgánicos, ni sus tradiciones e historia, pero avanzando en contenidos y formatos que permitan garantizar que la mayoría de los uruguayos esté representada en la conducción futura del país. Se trata de un acuerdo político para ofrecerle al país una alternativa seria, profunda y de fuerte impronta social", insistió Mieres.

Partido Independiente Coalición republicana

