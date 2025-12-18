INIA presentó su Plan Estratégico 2026-2030 y compartió cuáles serán las metas en su gestión de investigación

Tras un año de trabajo y más de 600 personas consultadas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030 , elaborado con base en focos estratégicos: producción sostenible de alimentos y fibras; desarrollo integral del país; y orientación institucional al impacto, con mayor equidad y eficiencia.

Manteniendo 20 años de tradición de planificación estratégica, INIA compartió una versión abreviada del documento que regirá su quehacer en los próximos cinco años, identificando los principales desafíos del sector y estableciendo tres focos estratégicos y objetivos para abordar desde las distintas áreas que conforman su estructura de investigación.

En el evento estuvieron presentes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; y el coordinador del programa Uruguay Innova, Bruno Gili. También asistieron integrantes y exintegrantes de la Junta Directiva de INIA , colaboradores del instituto y referentes del ámbito político, académico, tecnológico y productivo.

La apertura estuvo a cargo del presidente de INIA, Miguel Sierra, quien destacó que la elaboración del PEI, junto con la discusión presupuestal, fueron dos procesos prioritarios de la agenda 2025.

También valoró que en el año el instituto presentó los resultados de las evaluaciones de impacto y del plan estratégico anterior, renovó cargos directivos y gerenciales, lanzó la convocatoria FPTA, participó en la creación de Uruguay Innova y concretó alianzas relevantes con Alemania, China y Brasil.

Sobre el PEI, Sierra destacó que “es un proceso central y fue participativo”.

Detalló que involucró a 400 referentes externos de los ámbitos productivo, académico y de políticas públicas, y a más de 180 colaboradores internos.

“Este amplio intercambio convierte al PEI de INIA en uno de los procesos de planificación participativa más relevantes del país, dotando de legitimidad y pertinencia a la agenda de investigación del instituto”, señaló.

Plan Estratégico INIA con base en tres ejes

Sobre los ejes de plan, mencionó que estará delineado por tres focos estratégicos: la producción sostenible de alimentos y fibras; el desarrollo integral del país; y la orientación institucional al impacto, con mayor equidad y eficiencia.

Dentro del primer foco, se priorizará la intensificación sostenible de los sistemas ganaderos; la optimización de la productividad y resiliencia en sistemas agrícolas; la gestión sostenible del recurso forestal, del agua y del riego; y el mejoramiento genético animal y vegetal, entre otras.

También se trabajará en innovación en bioeconomía; en fortalecer la ciencia de datos y el uso de inteligencia artificial; y en desarrollar soluciones alineadas al concepto de “Una Salud”.

Para aportar al desarrollo integral del país, INIA buscará catalizar la innovación, potenciando las estaciones experimentales como plataformas de innovación en bioeconomía y agroalimentos, y contribuir con los planes nacionales de agricultura familiar y agroecología.

En tanto, en el marco del tercer foco estratégico, los esfuerzos estarán en medir el impacto de la investigación y la adopción de las tecnologías, desarrollar talentos, gestionar de forma eficiente procesos e infraestructura, y promover la diversificación de fuentes de financiamiento.

“Queremos un INIA cercano al sector productivo y a los problemas del país. Nos interesa ser una institución protagonista de su tiempo, que asuma los desafíos actuales y sea referente en ciencia robusta con sello nacional”, enfatizó Sierra.

#AHORA INIA presenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030 ante autoridades oficiales, referentes y distintos actores del ámbito político, académico, tecnológico y productivo



Seguí la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/cMqlck6eof — INIA URUGUAY (@INIA_UY) December 17, 2025

Agenda de investigación, desarrollo e innovación

El director nacional de INIA, Gerardo Marchesini, presentó un breve repaso de los desafíos y metas priorizadas en la agenda de investigación, desarrollo e innovación de INIA para el quinquenio.

Asimismo, mencionó que el instituto se enfocará en “lograr impactos reales y transformadores, más que en resultados intermedios”.

"Debemos mirar nuevamente el producto final y desde ahí hacia atrás, para hacer investigación en las distintas etapas, tanto con las capacidades internas, como en colaboración con otros institutos", subrayó.

Marchesini también señaló la necesidad de promover esquemas de coinnovación con el sector público y privado, para innovar en la forma de financiar la ciencia y la tecnología.

“Queremos que las estaciones experimentales sean oasis de innovación, dada nuestra capacidad de articular el ecosistema que integre toda la cadena de valor”.