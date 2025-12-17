Anuario de Opypa del MGAP destacó el aporte de las cadenas agroindustriales: más de US$ 10.000 millones

Anuario de Opypa: la presentación se realizó en la sede del MGAP.

A pesar de un escenario “complejo”, las cadenas agroindustriales nacionales cumplieron un rol “sobresaliente” en materia exportadora durante 2025 , ya que sus ventas externas totalizarían algo más de US$ 10.000 millones , con destaques para el complejo de la carne, la celulosa, la soja y los lácteos .

Ese concepto fue expuesto teniendo como marco la presentación de la 33ª edición del Anuario de Opypa (Oficina de Programación y Política Agropecuaria), en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En esa instancia se contó con la participación especial, destacada por el MGAP, del Cr. Enrique Iglesias, “figura fundamental en la génesis del Anuario de OPYPA” .

AGROINDUSTRIA Lácteos con precios que no paran de caer y se encienden las alarmas en el sector lechero

CAMPEÓN MUNDIAL ¡Uruguay nomá! Justiciero, el mejor toro del mundo en la raza Braford, fue criado en Durazno

En el panel de expositores estuvieron Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; Matías Carámbula, subsecretario del MGAP; Verónica Durán, directora de OPYPA; y la Ec. Ángela Cortelezzi.

opypa 2

Conclusiones en el Anuario de Opypa sobre el ejercicio 2025

Sobre el dato expuesto al inicio de esta nota, se indicó que el año 2025 se caracterizó por un contexto mundial con alta incertidumbre y tensiones comerciales a partir de los incrementos de aranceles anunciados por Estados Unidos en el mes de abril.

Eso, sumado al objetivo explícito de reducir el déficit de balanza comercial y estimular la reactivación industrial en ese país, configuró una trayectoria de debilitamiento del dólar a nivel global, luego de una tendencia alcista de casi una década de duración.

A su vez, la sostenida moderación de la actividad económica mundial y algunos shocks de oferta contribuyeron a que los precios internacionales de alimentos y materias primas se situaran, en promedio, por debajo de los niveles observados en 2024.

En la zafra 2024/25 el clima favorable permitió cosechas récord y buena disponibilidad forrajera. Los granos enfrentaron precios a la baja, mientras que la pecuaria mejoró sus márgenes por mayores precios internacionales. La silvicultura se expandió y la celulosa pasó a ser el principal producto de exportación.

Para 2025/26 se prevé una de las mayores áreas de cultivos de invierno.

En tanto, la posible llegada de la “Niña” presionará a la agricultura de verano y a la ganadería.

En este último caso, también se visualizarán efectos rezagados de la sequía 2022/23, a través de una menor disponibilidad de novillos.

En suma, se proyecta que en 2025 el valor agregado agropecuario crezca 1%, y que en 2026 caiga 5,9% por los menores niveles esperados para la actividad agrícola y la pecuaria.

opypa 5

El contexto

Desde 1993, el Anuario de OPYPA se ha consolidado como una referencia técnica para comprender la evolución y perspectivas del sector agropecuario uruguayo, aportando información para la toma de decisiones tanto de actores públicos como privados.

opypa 1

Tres secciones en el trabajo del MGAP

La sección de análisis de cadenas ofrece un análisis pormenorizado de los principales rubros de producción.

En la segunda, se abordan los temas de política, destacándose las nuevas orientaciones programáticas del MGAP para el sector agropecuario, el diseño del nuevo Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, la innovación en la ganadería de cría, la lucha contra la garrapata, la actualización de sistemas de gestión de uso de suelos, el impulso al silvopastoreo, la promoción de inversiones y el acceso comercial a mercados europeos. También se destacan el rol del INIA en ciencia y AgTech, la política de riego como eje de sostenibilidad, el valor del sector semillerista, la gobernanza del arroz, la estrategia nacional contra pérdidas y desperdicios de alimentos, y los lineamientos estratégicos de la unidad agroalimentaria metropolitana.

Por último, la sección de estudios, ofrece análisis rigurosos sobre políticas agropecuarias recientes, transformaciones de los productores familiares, evolución del consumo de carnes, pescados y lácteos, costos y eficiencia de la ganadería, tipologías de productores y sostenibilidad ambiental. Se incluyen también investigaciones sobre alimentación animal, procesos técnicos en predios lecheros, la huella ambiental citrícola y el impacto macroeconómico de la política de riego.