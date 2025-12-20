Los 25 uruguayos que salieron campeones en Sudamérica este 2025, y los dos que pueden sumarse a la lista cerca de Navidad

El Flamengo contó con cuatro uruguayos campeones: Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña

El 2025 está a pocos días de dar paso al 2026 , y con ello se terminan de conocer los campeones de todas las competiciones de los diez países de Sudamérica . De los 22 torneos que se disputaron en el año en todo el continente, solo dos todavía no concluyeron . Una cosa une a la mayoría de los campeones: todos tienen o tuvieron al menos un uruguayo , sea jugador o entrenador, en su plantel.

De los 17 equipos que dieron una vuelta fuera de Uruguay en alguna competencia (liga o copa) de Primera en Sudamérica durante el 2025, solo cuatro no contaban con un uruguayo . Además, salvo en Venezuela y, hasta ahora, Bolivia, hubo un jugador compatriota campeón en todos los países .

Algunos de estos clubes contaron con hasta cuatro uruguayos en su plantel, y un técnico logró consagrarse dos veces y en distintos países . Hay otros dos jugadores que pueden sumarse a la lista en los próximos días , cerca de Navidad y Año Nuevo.

En Argentina se disputaron dos torneos de liga, el Apertura y Clausura, y la copa doméstica. En las tres oportunidades hubo al menos un uruguayo campeón.

ECUADOR Con un gol uruguayo y un candidato al Puskas, Universidad Católica le ganó a Liga de Quito y ganó la primera Copa Ecuador de su historia

COPA INTERCONTINENTAL Del penal de Diego Romero a Leonardo Fernández no cobrado al de Marquinhos a Giorgian De Arrascaeta que sí fue sancionado: los insólitos criterios de los árbitros a escala mundial

El Torneo Apertura fue obtenido por Platense, que ganó el primer título de su historia tras vencer a Huracán en la final por 1-0. En el "Calamar" estuvo el defensor uruguayo Edgar Elizade, que casi no había tenido participación durante la fase de liga pero terminó jugando los cuatro partidos de los playoffs que terminaron con el título.

El Clausura, en tanto, lo ganó días atrás Estudiantes de La Plata, que le ganó la copa por penales a Racing. Uno de los protagonistas de la coronación fue el golero Fernando Muslera, que atajó uno de los penales de la tanda. El argentino nacionalizado uruguayo Tiago Palacios jugó 19 de los 20 partidos del torneo, y Gabriel Neves jugó cuatro encuentros, y no formó parte de los playoffs por lesión.

La Copa Argentina la obtuvo Independiente Rivadavia de Mendoza, tras vencer por penales a Argentinos Juniors para conseguir también su primer título del fútbol profesional argentino. El equipo mendocino tiene en sus filas al zaguero uruguayo Leonard Costa, que jugó cuatro de los seis partidos de la copa, incluyendo los 90 minutos de la final.

Bolivia: hasta ahora, sin campeones

La liga de Bolivia fue obtenida por Always Ready, uno de los pocos campeones sudamericanos que no contó con uruguayos en sus filas.

La Copa Bolivia, en tanto, es una de las dos competiciones del continente que todavía no concluyó en el 2025. Nacional Potosí y Bolivar se enfrentarán en la final, que tendrá su partido de ida este domingo y el encuentro de vuelta dos días después. En Bolivar juega el delantero Martín Cauteruccio, que puede engrosar la lista de campeones.

Brasil: cuatro ganadores con Flamengo y un uruguayo que pelea por entrar a la lista

Flamengo's Uruguayan defender #02 Guillermo Varela (L) celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores quarterfinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana Stadium i El festejo de Guillermo Varela junto a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz Foto: AFP

El Brasileirao de este año fue obtenido por Flamengo, que también se llevó la Copa Libertadores, en ambos torneos superando al Palmeiras. El equipo de Río de Janeiro tuvo como figura clave a Giorgian de Arrascaeta, que convirtió 18 goles y aportó 14 asistencias en la liga. Guillermo Varela también fue titular durante gran parte del torneo, mientras que Nicolás de la Cruz contó con menos minutos que en años anteriores y Matías Viña cumplió un rol casi marginal, tras recuperarse de una larga lesión.

La Copa de Brasil es el segundo torneo que aún no terminó en Sudamérica. Corinthians y Vasco da Gama empataron la final de ida 0-0, y este domingo jugarán la vuelta en el estadio del Vasco. En ese equipo juega José Luis Rodríguez, que también tiene chances de sumarse a la lista de uruguayos ganadores del 2025.

Chile: un campeón de liga y tres de copa

En Chile hubo otro campeón inédito: Coquimbo Unido, que con una campaña arrasadora se llevó la liga con varias fechas de antelación. Una de sus figuras fue Manuel Fernández, zaguero uruguayo que juega hace más de 10 años en el país trasandino y que obtuvo su primer título este año.

En la Copa Chile el campeón fue Huachipato, que se llevó el torneo tras vencer por penales a Deportes Limache. El golero Rodrigo Odriozola, el volante Santiago Silva y el atacante Kevin Altez formaron parte del plantel ganador.

Colombia: dos DT y cuatro jugadores que dieron la vuelta

Nacional Atlético Nacional Copa Libertadores 2025/Camilo Candido Camilo Cándido, campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional Foto: Leonardo Carreño

Colombia tuvo a tres campeones en el 2025. La Liga Dimayor I, que se jugó en el primer semestre, fue ganada por Independiente Santa Fe, tras vencer en las finales a Independiente Medellín. El entrenador campeón fue Jorge Bava.

La Liga Dimayor II, que concluyó días atrás, se la llevó Junior de Barranquilla, dirigida por el DT uruguayo Alfredo Arias. El golero Mauro Silveira y el zaguero Lucas Monzón también formaron parte del plantel, y jugaron en las dos finales contra Deportes Tolima que Junior se llevó con un global de 4-0.

La Copa Colombia fue obtenida por Atlético Nacional, que venció 1-0 en la final a su clásico Independiente Medellín. La asistencia del gol fue aportada por Camilo Cándido, quien compartió plantel con el delantero Facundo Batista.

Ecuador: un extremo que fue clave

Independiente del Valle fue el campeón de la liga ecuatoriana, sin ningún jugador uruguayo en su plantilla.

La Copa Ecuador la ganó Universidad Católica, otro equipo que hasta el momento no tenía ninguna copa en sus vitrinas, tras vencer 3-2 a Liga de Quito. Uno de los goles en la final lo convirtió Mauricio Alonso, extremo uruguayo que llegó al equipo a mitad de año.

Paraguay: dos experimentados, un lateral y un DT que repitió

Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño Jorge Bava, campeón en Colombia y en Paraguay en 2025 Foto: Cerro Porteó

Paraguay fue otro de los países que tuvo tres campeones durante el año. El Apertura fue obtenido en el primer semestre por Libertad, que contó con los experimentados Martín Silva y Martín Cáceres en el plantel. Mientras que el golero de 42 años fue suplente durante todo el torneo, Cáceres jugó solo dos partidos antes de irse libre del club a mitad de año.

El Clausura, en tanto, se lo llevó Cerro Porteño, con el lateral derecho Fabricio Domínguez en cancha (jugó todos los encuentros). Tras salir campeón en Colombia, Jorge Bava llegó al club para disputar los últimos ocho partidos del torneo, en los que obtuvo cinco victorias y tres empates que ayudaron a Cerro a ganar el título.

La Copa Paraguay tuvo como ganador a General Caballero, otro campeón inédito en el 2025. Es otro de los clubes sin uruguayos campeones.

Perú: dos jugadores y un DT

Universitario's Uruguayan head coach Jorge Fossati gestures next to a referee during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Universitario de Lima and Ecuador's Independiente del Valle at the Monumental "U" Marathon sta Jorge Fossati, DT campeón con Universitario Foto: AFP

El único país que no cuenta con una copa de Primera División (la copa solo cuenta con equipos del ascenso) es Perú, que tuvo un solo campeón durante el año. Se trató de Universitario, que se llevó una nueva estrella con el golero Sebastián Britos y el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa como parte del plantel, y con el entrenador Jorge Fossati a cargo.

Venezuela: el único país sin uruguayos campeones

La temporada 2025 de Venezuela fue dominada por Universidad Central, que obtuvo tanto la liga como la copa de ese país. El equipo no contó con ningún futbolista uruguayo durante la temporada.