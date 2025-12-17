Dólar
COPA INTERCONTINENTAL

Del penal de Diego Romero a Leonardo Fernández no cobrado al de Marquinhos a Giorgian De Arrascaeta que sí fue sancionado: los insólitos criterios de los árbitros a escala mundial

Mirá el penal que le cobraron a Giorgian De Arrascaeta en la final de la Copa Intercontinental y comparalo con el de Diego Romero a Leonardo Fernández en la final de la Liga AUF Uruguaya

17 de diciembre 2025 - 21:05hs
Video: DSports
Giorgian De Arrascaeta y Nuno Mendes&nbsp;

Giorgian De Arrascaeta y Nuno Mendes 

Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Flamengo perdió este miércoles la final de la Copa Intercontinental contra Paris Saint-Germain en un partido que se definió desde los tiros penales. El encuentro terminó 1-1 en su tiempo reglamentario y el gol del equipo brasileño llegó por intermedio de un penal.

El mismo se lo hizo Marquinhos al uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El contacto fue leve y el 10 de Flamengo exageró la caída. Es más, cayó acusando el golpe con efecto retardado al contacto. Sin embargo, el juez estadounidense Ismail Elfath revisó la incidencia en el VAR y sancionó penal, una pena que le permitió al Fla igualar el partido.

Escasos días atrás, en la final de la Liga AUF Uruguaya, se dio una incidencia similar entre Diego Romero y Leonardo Fernández.

En ese caso, Fernández jugó primero a pelota (igual que De Arrascaeta) y Romero golpeó al 10 de Peñarol (tal como hizo Marquinhos). La diferencia entre una jugada y otra fue que el contacto de Romero fue pleno y no tan leve y sutil como el de Marquinhos. Como De Arrascaeta, Fernández también exageró la caída tras acusar el contacto que no fue una patada violenta como para que lo tuviera tanto rato en el suelo.

En esa ocasión, Gustavo Tejera no cobró nada y el VAR, a cargo de Diego Dunajec, no llamó a revisar la jugada. Iban 8 minutos del primer tiempo y estaban 0-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1995225895569863079&partner=&hide_thread=false

El director de arbitrajes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Marcelo De León, dijo días después en medios radiales que la incidencia no fue penal porque Fernández exageró la caída tras un contacto propio del juego.

Sin embargo, Tejera tenía antecedentes de cobrar penales por contactos mucho más leves que el de Romero con Fernández.

El lateral Diego Romero dijo que no hubo falta.

El mánager de Nacional Sebastián Eguren para él ese contacto no ameritaba cobrarse como penal pero que si la jugada era en contra de Nacional "capaz que la protestaba dos o tres meses".

Así de variables son los criterios de los jueces en estos tiempos de fútbol moderno.

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Leonardo Fernández penal

