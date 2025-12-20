Jorge Bava, Paulo Pezzolano, Jorge Giordano y el coordinador de Nacional en juveniles brindarán una charla en la Intendencia de Montevideo: los detalles

Este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol ( Audef ) realizarán un seminario este domingo por la mañana en la Intendencia de Montevideo , con varios técnicos y autoridades de la selección uruguaya y Nacional invitados.

Cinco referentes participarán del evento. Jorge Bava , que este año fue campeón en Colombia con Independiente Santa Fe y en Paraguay con Cerro Porteño, disertará al igual que Paulo Pezzolano , nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre que viene de dirigir en el Watford del Championship de Inglaterra.

El otro entrenador en actividad que estará presente será Ariel Longo , técnico de la selección uruguaya femenina que este año llegó a semifinales de la Copa América por primera vez desde 2006, y alcanzó su puesto más alto en el Ranking FIFA .

Por la AUF estará presente el director de Selecciones Jorge Giordano , mientras que Nacional tendrá como representante a Fernando Curutchet , coordinador de las juveniles del club, que este 2025 arrasaron en la tabla general de formativas .

URUGUAYOS Paulo Pezzolano tiene nuevo equipo: el entrenador uruguayo dirigirá a Inter de Porto Alegre en una nueva experiencia en Brasil

NACIONAL El increíble caso de Nacional 2012 de Marcelo Gallardo: lanzó al mercado a una decena de entrenadores con Bava, Cacique Medina, Jadson Viera, Damonte, Vicente Sánchez y Recoba, destacados

Según informó la AUF en un comunicado, el seminario será "una jornada de actualización y formación destinada a entrenadores, formadores y público vinculado al desarrollo del fútbol". Contará con seis exposiciones, y luego se desarrollará una mesa redonda con los cinco exponentes.

El seminario se realizará este domingo a las 10:00 en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. Se puede comprar la entrada para asistir a través de AUF Tickets, con un costo general de US$ 50. También se podrá ver a través de AUF TV.