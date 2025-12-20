Dólar
Jorge Bava, Paulo Pezzolano, Jorge Giordano y el coordinador de Nacional en juveniles brindarán una charla en la Intendencia de Montevideo: los detalles

El quinto entrenador que participará será Ariel Longo, entrenador de la selección uruguaya femenina; las entradas están a la venta en AUF Tickets

20 de diciembre 2025 - 10:50hs
 Jorge Bava durante su etapa en Liverpool

Este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol ( Audef) realizarán un seminario este domingo por la mañana en la Intendencia de Montevideo, con varios técnicos y autoridades de la selección uruguaya y Nacional invitados.

Cinco referentes participarán del evento. Jorge Bava, que este año fue campeón en Colombia con Independiente Santa Fe y en Paraguay con Cerro Porteño, disertará al igual que Paulo Pezzolano, nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre que viene de dirigir en el Watford del Championship de Inglaterra.

El otro entrenador en actividad que estará presente será Ariel Longo, técnico de la selección uruguaya femenina que este año llegó a semifinales de la Copa América por primera vez desde 2006, y alcanzó su puesto más alto en el Ranking FIFA.

Por la AUF estará presente el director de Selecciones Jorge Giordano, mientras que Nacional tendrá como representante a Fernando Curutchet, coordinador de las juveniles del club, que este 2025 arrasaron en la tabla general de formativas.

Según informó la AUF en un comunicado, el seminario será "una jornada de actualización y formación destinada a entrenadores, formadores y público vinculado al desarrollo del fútbol". Contará con seis exposiciones, y luego se desarrollará una mesa redonda con los cinco exponentes.

El seminario se realizará este domingo a las 10:00 en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. Se puede comprar la entrada para asistir a través de AUF Tickets, con un costo general de US$ 50. También se podrá ver a través de AUF TV.

