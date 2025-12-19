Nicolás De La Cruz se someterá a un tratamiento médico en su rodilla antes de la pretemporada en Flamengo con miras a llegar bien al Mundial 2026

El volante de la selección de Uruguay y de Flamengo, Nicolás De La Cruz , fue liberado este viernes por su club y aprovechará las vacaciones para someterse a un tratamiento médico en la rodilla de modo llegar en las mejores condiciones sanitarias al inicio de la pretemporada con su club. El Bolita también apunta a llegar en óptimas condiciones físicas al Mundial 2026 con el equipo de Marcelo Bielsa.

Según informó Globo Esporte este viernes, De La Cruz padece una lesión crónica en la rodilla derecha y la acumulación de partidos y entrenamientos esta temporada le generó una inflamación en la rodilla izquierda.

En julio de este año, se filtró un audio de WhatsApp del médico de Flamengo comentando la lesión crónica de De La Cruz en su rodilla, lo cual generó un escándalo en la interna de club y la destitución del doctor .

Varios jugadores brasileños salieron a defender a De La Cruz ante la situación y el entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa negó en una conferencia de prensa que el jugador tuviera una lesión irreversible en la rodilla.

Sin embargo, Globo Esporte informa que la lesión de su rodilla derecha es "crónica" y que el ex Liverpool "se sometió a varias intervenciones en Flamengo a lo largo de 2025, incluyendo inyecciones en la rodilla", lo que le permitió seguir jugando.

"El procedimiento al que se someterá en Uruguay se considera sencillo. Se trata de una técnica de medicina regenerativa que utiliza sustancias del propio organismo para estimular la curación de lesiones. En el caso de De la Cruz, se le extraerá sangre del hueso ilíaco para inyectarla en la rodilla izquierda. El departamento médico de Flamengo está en contacto con el profesional que realizará el tratamiento", informó el medio citado.

La intervención será ambulatoria y el jugador estará en condiciones de arrancar la pretemporada con Flamengo.

Este años, De La Cruz jugó 34 partidos en Flamengo, una cifra que solo supera los 28 que disputó en pandemia en 2020 con River Plate. En 2021 fue su récord de partidos en año calendario: 48.

Su contrato con Flamengo vence en junio de 2028. Tiene 28 años.

"Generalmente rinde bien cuando entra al campo, pero su irregularidad preocupa al departamento de fútbol. Un factor que influye es el alto valor invertido en su fichaje. El club gastó 102 millones de reales en traer al centrocampista desde River Plate. Cualquier salida tendrá esto en cuenta. El nombre del jugador se relaciona constantemente con equipos sudamericanos, pero por el momento no hay ofertas sobre la mesa del Flamengo. Por parte de De la Cruz, el jugador quiere tener más minutos de juego, especialmente de cara al Mundial del próximo año", concluyó el informo de Globo.

El volante ofensivo fue clave en el inicio del ciclo de Bielsa en Uruguay pero sus problemas físicos lo radiaron varios partidos de la selección y el equipo lo sintió.

En la Copa Intercontinental tuvo buenos minutos con Flamengo y fue el único jugador con la categoría suficiente para marcar en los penales en la final contra PSG.