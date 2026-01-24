Nacional 1- Deportes Concepción 0 EN VIVO: Lucas Rodríguez abrió el marcador en el Gran Parque Central

Nacional presentará su plantel para la temporada 2026 este sábado, en un amistoso contra Deportes Concepción de Chile correspondiente a la Serie Río de la Plata.
El partido se disputará en el Gran Parque Central a las 21:00, y una hora antes tendrá la presentación del equipo tricolor para el público presente.
Seguí en vivo las últimas repercusiones del partido de Nacional:
24-01-2026 21:24
Minuto 22- Cerca Maxi Gómez
El delantero tricolor recibió una pelota de Juan de Dios Pintado cerca del punto penal y sin marca, pero su disparo impactó en el zaguero uruguayo Norman Rodríguez.
24-01-2026 21:15
Minuto 14- Deportes Concepción tuvo el empate
Sandoval intentó un disparo de lejos, y Mejía respondió dejando el rebote. La defensa tricolor despejó el peligro.
24-01-2026 21:13
Minuto 11- De los Santos tuvo el segundo
En otra recuperación alta del tricolor, Nicolás López dejó solo frente a Dutra a Juan Cruz de los Santos, que envió su zurdazo directo al cuerpo del golero chileno.
24-01-2026 21:08
Minuto 6- ¡Gol de Nacional!
Tras una recuperación en el medio, Nicolás López intentó un disparo sobre la medialuna, y el rebote favoreció a Lucas Rodríguez, que llegó al área y anticipó al golero César Dutra para poner el 1-0.
24-01-2026 21:04
Minuto 2- Muy cerca Deportes Concepción
La tuvo Leonardo Valencia con un potente disparo de afuera del área que pegó en el travesaño.
24-01-2026 21:03
Minuto 1- Primer tiro al arco de Nacional
Sebastián Coates recibió una pelota en el medio del área, luego del lanzamiento de un córner, y lanzó una potente volea que se fue alta.
24-01-2026 21:01
Minuto 0- Comenzó el partido
24-01-2026 21:00
La foto de Nacional y Deportes Concepción en apoyo a la región de Biobío
Los planteles de ambos equipos se fotografiaron con una pancarta que dice "Fuerza Biobío", en apoyo a la región chilena que ha sufrido varios incendios, con alrededor de una veintena de muertos.
24-01-2026 20:55
La terna arbitral del amistoso
Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido. Los asistentes serán Nicolás Piaggio y Sebastián Silvera, mientras que Leandro Lasso será el cuarto árbitro.
24-01-2026 20:40
La palabra de Jadson Viera en la previa del partido
Consultado por la transmisión oficial sobre el partido de este sábado, el entrenador Jadson Viera dijo que se lo tomará como "una finalización de preparación". "Creo que hicimos una buena pretemporada, los amistosos nos sirvieron bastante. (Estamos) pensando en la final, vamos a usar jugadores que no utilizamos bastante", agregó.
Al respecto de la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol, que se jugará el domingo 1º de febrero, expresó: "Tengo todo claro lo que voy a hacer y lo que tengo pensado, pero esta semana puede ser importante por alguna baja o alguna llegada".
Por otra parte, indicó que Christian Oliva no forma parte de la convocatoria por "una molestia", ya que no quería "arriesgar nada", y aseguró que puso a Juan de Dios Pintado como lateral titular porque quería "que los jugadores nuevos tengan un encuentro con la gente".
Además, detalló que Maximiliano Silvera "hoy va a tener minutos", y calificó al delantero como "un jugador espectacular" y "un profesional que cayó muy bien".
Las principales ovaciones de la hinchada de Nacional
Los más aplaudidos por la parcialidad tricolor presente en el Gran Parque Central fueron: Gonzalo Carneiro, el capitán Sebastián Coates, Christian Ebere, Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Luis Mejía, Julián Millán, Christian Oliva, Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera.
24-01-2026 20:05
Comienza la presentación del plantel de Nacional
El entrenador Jadson Viera es el primero en ser aplaudido por la parcialidad tricolor, junto con su cuerpo técnico, tras pasar por el pasillo formado por fuegos para la ocasión.
24-01-2026 20:05
Confirmado Deportes Concepción
El equipo chileno, dirigido por Patricio Almendra, saldrá a la cancha con los siguientes once jugadores: César Dutra; Ariel Cáceres, Javier Rojas, Norman Rodríguez, Fausto Grillo; Mario Sandoval, Mauricio Vera, Ethan Espinoza, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey y Aldrix Jara.
El recuerdo de Deportes Concepción de sus partidos con Nacional
El club chileno recordó que ya jugó con Nacional hace 25 años, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2001. En aquella ocasión, uruguayos y chilenos empataron 0-0 en Chile y luego el tricolor venció a Concepción por 2-0 en el Parque.
Después de 25 años nos volvemos a encontrar @Nacional El León enfrentó al equipo uruguayo en fase de grupos de la Copa Libertadores 2001.Deportes Concepción 0 – 0 NacionalFecha: 20 de febrero de 2001Estadio: Municipal de Concepción, ChileNacional 2 – 0… pic.twitter.com/gsqqDGscBv
El tricolor saldrá a la cancha con: Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Gonzalo Carneiro; Maximiliano Gómez.
En el banco de suplentes estarán: Ignacio Suárez, Luciano Rodríguez, Emiliano Ancheta, Juan Pablo Patiño, Jhon Guzmán, Nicolás Lodeiro, Agustín dos Santos, Agustín Vera, Exequiel Mereles, Rómulo Otero y Maximiliano Silvera.
Este miércoles Nacional jugó un amistoso contra Defensor Sporting, y el entrenador Jadson Viera paró el siguiente once inicial: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y el juvenil Federico Bais; Luciano Boggio y Christian Oliva en el medio, y Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. Los albos ganaron 1-0 con gol de Maxi Gómez.
24-01-2026 19:41
Así está el campo de juego del Gran Parque Central
Los juveniles tricolores que formarán parte de la presentación de Nacional
La presentación del plantel tricolor contará con tres juveniles. El zaguero Luciano Rodríguez, el lateral izquierdo Federico Bais y el volante Agustín dos Santos fueron convocados por el entrenador Jadson Viera.
La apertura de puertas del Parque Central se dio a las 19:00. Una hora después, cuando el plantel tricolor salga a hacer los ejercicios precompetitivos, los altoparlantes presentarán uno a uno a los jugadores. A las 21:00 comenzará el encuentro
24-01-2026 19:10
Comienza el blog de Referí del partido entre Nacional y Deportes Concepción
Bienvenidos al blog en vivo del amistoso entre Nacional y Universidad de Concepción, en el que el tricolor presentará su plantel para la temporada 2026.