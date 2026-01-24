Dólar
El Observador / Fútbol / EN VIVO

Nacional 1- Deportes Concepción 0 EN VIVO: Lucas Rodríguez abrió el marcador en el Gran Parque Central

El partido se disputará en el Gran Parque Central a las 21:00, y una hora antes tendrá la presentación del equipo tricolor para el público presente

24 de enero 2026 - 19:15hs
Lucas Rodríguez celebra su gol junto a Maximiliano Gómez

Lucas Rodríguez celebra su gol junto a Maximiliano Gómez

Foto: Serie Río de la Plata
El plantel de Nacional para la temporada 2026

El plantel de Nacional para la temporada 2026

Foto: Serie Río de la Plata
Maximiliano Silvera en la presentación del plantel de Nacional

Maximiliano Silvera en la presentación del plantel de Nacional

Foto: Serie Río de la Plata
Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Foto: Nacional

EN VIVO

Nacional presentará su plantel para la temporada 2026 este sábado, en un amistoso contra Deportes Concepción de Chile correspondiente a la Serie Río de la Plata.

El partido se disputará en el Gran Parque Central a las 21:00, y una hora antes tendrá la presentación del equipo tricolor para el público presente.

Seguí en vivo las últimas repercusiones del partido de Nacional:

Minuto 22- Cerca Maxi Gómez

El delantero tricolor recibió una pelota de Juan de Dios Pintado cerca del punto penal y sin marca, pero su disparo impactó en el zaguero uruguayo Norman Rodríguez.

Minuto 14- Deportes Concepción tuvo el empate

Sandoval intentó un disparo de lejos, y Mejía respondió dejando el rebote. La defensa tricolor despejó el peligro.

Minuto 11- De los Santos tuvo el segundo

En otra recuperación alta del tricolor, Nicolás López dejó solo frente a Dutra a Juan Cruz de los Santos, que envió su zurdazo directo al cuerpo del golero chileno.

Minuto 6- ¡Gol de Nacional!

Tras una recuperación en el medio, Nicolás López intentó un disparo sobre la medialuna, y el rebote favoreció a Lucas Rodríguez, que llegó al área y anticipó al golero César Dutra para poner el 1-0.

G_d9mz_XcAA3eOc
Lucas Rodr&iacute;guez celebra su gol

Lucas Rodríguez celebra su gol

Minuto 2- Muy cerca Deportes Concepción

La tuvo Leonardo Valencia con un potente disparo de afuera del área que pegó en el travesaño.

Minuto 1- Primer tiro al arco de Nacional

Sebastián Coates recibió una pelota en el medio del área, luego del lanzamiento de un córner, y lanzó una potente volea que se fue alta.

Minuto 0- Comenzó el partido

La foto de Nacional y Deportes Concepción en apoyo a la región de Biobío

Los planteles de ambos equipos se fotografiaron con una pancarta que dice "Fuerza Biobío", en apoyo a la región chilena que ha sufrido varios incendios, con alrededor de una veintena de muertos.

La terna arbitral del amistoso

Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido. Los asistentes serán Nicolás Piaggio y Sebastián Silvera, mientras que Leandro Lasso será el cuarto árbitro.

La palabra de Jadson Viera en la previa del partido

20260122 Jadson Viera Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto Leonardo Carreño Focouy (5)
Jadson Viera

Jadson Viera

Consultado por la transmisión oficial sobre el partido de este sábado, el entrenador Jadson Viera dijo que se lo tomará como "una finalización de preparación". "Creo que hicimos una buena pretemporada, los amistosos nos sirvieron bastante. (Estamos) pensando en la final, vamos a usar jugadores que no utilizamos bastante", agregó.

Al respecto de la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol, que se jugará el domingo 1º de febrero, expresó: "Tengo todo claro lo que voy a hacer y lo que tengo pensado, pero esta semana puede ser importante por alguna baja o alguna llegada".

Por otra parte, indicó que Christian Oliva no forma parte de la convocatoria por "una molestia", ya que no quería "arriesgar nada", y aseguró que puso a Juan de Dios Pintado como lateral titular porque quería "que los jugadores nuevos tengan un encuentro con la gente".

Además, detalló que Maximiliano Silvera "hoy va a tener minutos", y calificó al delantero como "un jugador espectacular" y "un profesional que cayó muy bien".

La foto del plantel de Nacional del 2026

Christian Ebere y Maxi Silvera, los más aplaudidos

El autor del gol que le dio al tricolor la Liga AUF Uruguaya 2025 y el delantero que pasó de Peñarol a Nacional fueron los dos jugadores que recibieron los principales ovaciones de la hinchada.

Las principales ovaciones de la hinchada de Nacional

Los más aplaudidos por la parcialidad tricolor presente en el Gran Parque Central fueron: Gonzalo Carneiro, el capitán Sebastián Coates, Christian Ebere, Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Luis Mejía, Julián Millán, Christian Oliva, Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera.

Comienza la presentación del plantel de Nacional

El entrenador Jadson Viera es el primero en ser aplaudido por la parcialidad tricolor, junto con su cuerpo técnico, tras pasar por el pasillo formado por fuegos para la ocasión.

Confirmado Deportes Concepción

El equipo chileno, dirigido por Patricio Almendra, saldrá a la cancha con los siguientes once jugadores: César Dutra; Ariel Cáceres, Javier Rojas, Norman Rodríguez, Fausto Grillo; Mario Sandoval, Mauricio Vera, Ethan Espinoza, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey y Aldrix Jara.

El recuerdo de Deportes Concepción de sus partidos con Nacional

El club chileno recordó que ya jugó con Nacional hace 25 años, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2001. En aquella ocasión, uruguayos y chilenos empataron 0-0 en Chile y luego el tricolor venció a Concepción por 2-0 en el Parque.

Confirmado Nacional

El tricolor saldrá a la cancha con: Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Gonzalo Carneiro; Maximiliano Gómez.

En el banco de suplentes estarán: Ignacio Suárez, Luciano Rodríguez, Emiliano Ancheta, Juan Pablo Patiño, Jhon Guzmán, Nicolás Lodeiro, Agustín dos Santos, Agustín Vera, Exequiel Mereles, Rómulo Otero y Maximiliano Silvera.

El último once que paró Jadson Viera

Este miércoles Nacional jugó un amistoso contra Defensor Sporting, y el entrenador Jadson Viera paró el siguiente once inicial: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y el juvenil Federico Bais; Luciano Boggio y Christian Oliva en el medio, y Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. Los albos ganaron 1-0 con gol de Maxi Gómez.

Así está el campo de juego del Gran Parque Central

Los juveniles tricolores que formarán parte de la presentación de Nacional

La presentación del plantel tricolor contará con tres juveniles. El zaguero Luciano Rodríguez, el lateral izquierdo Federico Bais y el volante Agustín dos Santos fueron convocados por el entrenador Jadson Viera.

Todos ellos tuvieron gran participación en la Copa de la Liga AUF, torneo que Nacional utilizó para probar a varios jugadores jóvenes.

Los convocados de Nacional para enfrentar a Deportes Concepción

¿A qué hora presentará su plantel Nacional?

La apertura de puertas del Parque Central se dio a las 19:00. Una hora después, cuando el plantel tricolor salga a hacer los ejercicios precompetitivos, los altoparlantes presentarán uno a uno a los jugadores. A las 21:00 comenzará el encuentro

Comienza el blog de Referí del partido entre Nacional y Deportes Concepción

Bienvenidos al blog en vivo del amistoso entre Nacional y Universidad de Concepción, en el que el tricolor presentará su plantel para la temporada 2026.

