Nacional 1- Deportes Concepción 0 EN VIVO: Lucas Rodríguez abrió el marcador en el Gran Parque Central

La palabra de Jadson Viera en la previa del partido

20260122 Jadson Viera Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto Leonardo Carreño Focouy (5) Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Consultado por la transmisión oficial sobre el partido de este sábado, el entrenador Jadson Viera dijo que se lo tomará como "una finalización de preparación". "Creo que hicimos una buena pretemporada, los amistosos nos sirvieron bastante. (Estamos) pensando en la final, vamos a usar jugadores que no utilizamos bastante", agregó.

Al respecto de la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol, que se jugará el domingo 1º de febrero, expresó: "Tengo todo claro lo que voy a hacer y lo que tengo pensado, pero esta semana puede ser importante por alguna baja o alguna llegada".

Por otra parte, indicó que Christian Oliva no forma parte de la convocatoria por "una molestia", ya que no quería "arriesgar nada", y aseguró que puso a Juan de Dios Pintado como lateral titular porque quería "que los jugadores nuevos tengan un encuentro con la gente".

Además, detalló que Maximiliano Silvera "hoy va a tener minutos", y calificó al delantero como "un jugador espectacular" y "un profesional que cayó muy bien".