Álvaro Arbeloa, DT de Real Madrid sobre Federico Valverde: "Juanito del siglo XXI", "orgullo" y la razón por la que teme que lo termine "odiando"

El entrenador de Real Madrid , Álvaro Arbeloa, elogió por todo lo alto al volante uruguayo Federico Valverde por su espectacular rendimiento contra Manchester City por la UEFA Champions League al que le anotó tres goles por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

En la primera pregunta de la conferencia de prensa post partido le preguntaron si había visto al Federico Valverde que quería, como líder del equipo.

Arbeloa hizo un análisis del triunfo en términos genéricos. Al terminar, sin micrófono, le mencionaron nuevamente a Valverde y recién ahí soltó un amplio y merecido elogio: "Muy feliz por él por lo que hemos hablado desde el primer día, por lo pesado que soy con él. He estado pensando muchas veces que no sé si al final me va a acabar odiando de lo pesado, de las chapas que le pego, de intentar transmitirle lo importante que es para el vestuario",

"Creo que es el Juanito del siglo XXI, lo he dicho antes" , agregó sobre aquel temperamental delantero y capitán que defendió a los merengues entre 1977 y 1987.

"Creo que es un jugador que representa lo que es el Real Madrid a la perfección, que es uno de los líderes y lo va a ser durante mucho tiempo, que la afición si se ve reflejado en alguien es en Fede Valverde", amplió.

"La noche que ha tenido hoy me llena de orgullo que la haya pasado porque creo que se la merece, porque es un refuerzo a tanto sacrificio, a empujar cuando las cosas van mal, estar siempre al primero, predicar con el ejemplo y liderar como lo está haciendo. Creo que se lo merece mucho y estoy súper feliz por él".

Pasadas unas preguntas le consultaron de qué jugó Valverde que este miércoles se movió como extremo por derecha.

"(Risas) De todo. Hoy creíamos que fuese más agresivo y pudiese amenazar mucho la espalda de la última línea del City sabiendo que con Arda (Guler) y Brahim (Díaz) si sus centrales decidían saltar, iban a tener tanto Vinicius como él espacio para correr. Ha hecho un esfuerzo enorme, ayudó mucho a Trent (Alexander Arnold), en tareas defensivas y luego ha hecho tres goles y un partido para enmarcar. La suerte de tener un jugador como él es que puede hacerlo muy bien en todos lados y depende de lo que querramos en cada partido, tiene muchas condiciones para hacerlo: muy bien por dentro o como hoy por fuera. Lo importante es lo que transmite y lo que supone para todos sus compañeros".