Felipe Melo y Zinho defendieron a Nicolás De la Cruz, tras la filtración que tiene una "lesión crónica e irreparable" en sus rodillas

El grupo está formado por miembros de la junta directiva, socios, directores y exdirectores. El médico respondió de la siguiente manera: "Estimado Joao. Buenas tardes. Intentaré explicarle la situación de De la Cruz. Fue fichado por una administración anterior y no está en condiciones de jugar, ya que padece una lesión crónica e irreparable en la rodilla derecha y otra en la izquierda. Al ser bípedo, tenemos dificultades con el equilibrio y la función muscular si alguna extremidad ya está afectada. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda participar, pero es muy complicado. En cuanto a una venta, solo la haremos si hay algún club interesado por motivos ajenos a la competición. Saludos cordiales."

Ante estos hechos, primero fue Giorgian De Arrascaeta quien salió a defender a su compatriota en redes sociales, también Felipe Melo apoyó al uruguayo. El ex jugador de Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Juventus, Galatasaray e Inter, entre otros equipos, se refirió a la situación y salió a bancar al formado en Liverpool.

"Trajo una controversia y un torbellino de cosas innecesarias en Flamengo. Es increíble que haya filtrado ese audio de un médico hablando mierdas de un deportista de su club. Me pregunto: ¿La ética no existe? Es una falta de ética impresionante. ¿Cómo sigue trabajando en Flamengo?", expresó en primera instancia.

Flamengo's Uruguayan midfielder #18 Nicolas de La Cruz celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Central Cordoba at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9

El festejo de Nicolás De la Cruz

Foto: AFP