TREINTA Y TRES

Fue a cazar en la noche, un compañero le disparó por accidente y murió en Treinta y Tres

Desde la asociación civil de Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) cuestionaron que "la caza nocturna sigue cobrando víctimas humanas"

25 de enero 2026 - 16:21hs
Un hombre de 39 años murió

Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 39 años murió este domingo en la madrugada luego de sufrir un disparo de un compañero mientras estaban cazando en Treinta y Tres, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el medio local Mega FM el hecho tuvo lugar en la Ruta 19, a la altura del kilómetro 2, sobre la 1:10 horas.

Allí un grupo de hombres se encontraba realizando actividades de caza cuando, a razones por establecer, uno de ellos -de 60 años- le disparó acidentalmente a la víctima en la cabeza.

Personal policial del departamento se dirigió a la zona y encontró a la vícitma ya sin vida. En la escena de los hechos se hizo presente también la fiscal departamental Ana Baricevich, así como parte del Comando de Jefatura de Policía.

Desde la asociación civil de Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), en un comunicado al que tuvo acceso El Observador, cuestionó el trabajo de la actual administración en la materia.

"El gobierno de Orsi, en voz del ministro Ortuño, anunció, pocos días después de asumir, la derogación de los decretos de caza de Lacalle Pou. El anuncio quedó en nada, y la caza nocturna sigue cobrando víctimas humanas, aparte del daño ambiental que genera y las vidas de fauna silvestre que se lleva consigo", criticaron.

"Siempre existió la caza nocturna, antes de manera 'furtiva', ahora fomentada y con el aval del ejecutivo que mantiene vigente un decreto ilegal", agregaron,

