Dos hombres fueron condenados por violenta rapiña a un club cannábico de Villa Muñoz: fueron enviados más de seis años a prisión

La Justicia condenó, mediante un proceso abreviado que alcanzó la Fiscalía, a dos hombres que el pasado 10 de enero cometieron, junto a otros, una violenta rapiña en un club cannábico de Villa Muñoz, en Montevideo.
Las imágenes del robo fueron difundidas por varios medios de comunicación y en ellas se ve a tres personas que, violentamente, ingresan al local y golpean a uno de los trabajadores del club que se encontraba dentro. Estos tres delincuentes se sumaron a un cuarto, que ya había ingresado haciéndose pasar por un cliente.
La Fiscalía General de la Nación informó que dos hombres que habían sido detenidos en operativos realizados el pasado 16 de enero en Montevideo, Durazno y Paso de los Toros fueron condenados.
Ambos fueron condenados por asociación para delinquir agravada, rapiña especialmente agravada y suministro de estupefacientes a seis años y tres meses de penitenciaría.
Las autoridades también incautaron en estos operativos la marihuana robada (estimada en unos seis kilos), armas blancas y dinero (se estimó que en el robo se llevaron $ 40 mil).
Pese a la condena de estos dos hombres, la Fiscalía aclaró que la investigación continúa, ya que había más personas involucradas.